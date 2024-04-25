Ради такого даже дома не стыдно остаться: 6 сериалов, которые успеете посмотреть за майские праздники

Каждый сможет найти сериал себе по вкусу Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Планы на майские праздники мы начинаем строить еще задолго до самих праздников. Но что делать, если шашлыки отменились, погода подвела, да и просто хочется несколько дней поваляться перед телевизором? Смотреть сериалы, конечно же. И специально для вас мы выбрали самые интересные из тех, что вышли в этом году. Приятного просмотра!



«Сегун» (18+)

XVII век, Япония. Англичанин Джон Блэктторн терпит крушение и попадает в Страну восходящего солнца, закрытую для европейцев. Главный герой знакомится с самурайскими законами, изучает традиции японцев и проходит путь от пленника до участника местной борьбы за власть.

Источник: Kinoman / YouTube.com

Сериал очень точно и подробно показывает быт Японии тех лет: зритель вместе с главным героем знакомится с чуждой ему культурой, постепенно проникаясь и влюбляясь в нее. «Сегун» уже ставят в один ряд с лучшими историческими сериалами и называют японской «Игрой престолов». Идеально для тех, кто хочет погрузиться в японскую культуру и историю.



«Внутри убийцы» (18+)

В Санкт-Петербурге неизвестный серийный душитель бальзамирует своих жертв, превращая их в статуи. Для его поимки привлекают лучшую из лучших — профайлера Зою Волгину. Вместе с сотрудником следственного комитета Тимофеем Волохом ей предстоит найти маньяка, чей почерк кажется девушке уж очень знакомым.

Источник: Кинопоиск Премьеры / YouTube.com

Сериал поставлен по одноименной книге Майка Омера — и создатели бережно перенесли оригинал на экраны. С первых серий зрителей интригуют предысторией главной героини, а также нагнетают атмосферу жуткими и пугающими сценами расправ таинственного маньяка над своими жертвами. Подойдет для любителей детективных триллеров, не боящихся мрачной атмосферы.



«Задача трех тел» (18+)

Лондонский детектив расследует череду самоубийств ученых, которые происходят по всему миру. Прибыв в Оксфорд, он начинает следить за студентами недавно погибшего профессора. Вскоре он узнает, что одна из бывших студенток, которая стоит на пороге великого открытия, начинает видеть странные знаки. Главному герою предстоит выяснить, кто выходит на связь с учеными и зачем они пытаются разгадать задачу трех тел.

Источник: Kinoman / YouTube.com

Экранизация фантастических романов Лю Цисиня оставит под впечатлением как знакомых с трилогией зрителей, так и новичков: авторы сериала (создатели «Игры престолов») создали впечатляющую адаптацию, которая держит в напряжении и удивляет неожиданными сюжетными решениями.



«Фамильное кладбище» (18+)

Однажды Юн Со-ха узнает, что ее покойный дядюшка завещал ей в наследство фамильное кладбище в деревенской глуши. Приехав на место, она оказывается втянута в серию зловещих событий: на поминках появляется незнакомец, который представляется Юн ее братом, а вокруг начинают таинственно погибать люди. Главной героине предстоит выяснить, какие тайны скрывает фамильное кладбище и почему на самом деле погиб дядя.

Источник: трейлеры Netflix / YouTube.com

«Фамильное кладбище» с первой серии окунает зрителя в таинственную атмосферу, где соединяются и детективные расследования, и криминальные разборки, и потусторонние шаманские практики. Несмотря на насыщенность событий и обилие загадок, к концу шестой серии все секреты и тайны станут явными. Отличный сериал, наполненный мрачной атмосферой, семейными драмами, который подойдет всем любителям триллеров и корейского кино.



«Фоллаут» (18+)

С момента ядерной войны прошло уже больше 200 лет. Люди успешно продолжают жить в убежищах в надежде в скором времени начать заново колонизировать планету. Но главной героине, Люси Маклин, предстоит выйти на пустоши раньше — в убежище проникают рейдеры и похищают ее отца, вынуждая девушку отправиться за ним.

Источник: Kinoman / YouTube.com

«Фоллаут» уже назвали одной из лучших адаптаций видеоигр за всю историю, которая при этом не требует разбираться в первоисточнике: понять происходящие смогут и те, кто ничего не слышал о серии ранее. Шоу бережно переносит дух оригинальной пустоши, чередуя драму с экшеном и черной комедией, и идеально подойдет для тех, кто хочет просто расслабиться в эти дни.



«Джентльмены» (18+)

Бывший офицер Эдди Хорниман приезжает в Англию, чтобы проститься с умирающим отцом. Уже после смерти родителя он узнает, что унаследовал титул герцога Холстедского, роскошное родовое поместье, а также наркоимперию покойного отца.

Источник: Kinoman / YouTube.com

Переосмысление культового фильма Гая Ричи уступает оригиналу в темпе, зато радует потрясающей картинкой, атмосферой и запоминающимися героями. Не стоит сравнивать сериал и фильм, пытаясь выбрать победителя, — лучше на восемь серий погрузиться в запоминающийся и завораживающий криминальный мир.