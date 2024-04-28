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Здоровье Интересно про еду обзор Даже фрукты нельзя? Три полезные привычки, которые на самом деле убивают печень

Даже фрукты нельзя? Три полезные привычки, которые на самом деле убивают печень

Полезными они нам только кажутся

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Некоторые привычки могут вызвать серьезные заболевания

Все привыкли слышать, что болезни печени возникают в основном из-за алкоголя, но это не совсем так. На самом деле есть ряд с виду полезных привычек, которые губят нашу печень. Зачастую ее болезни мы вообще не замечаем, потому что в ней нет нервных окончаний и печень не болит. Мы пообщались с врачами и рассказываем, какие привычки в своей жизни придется пересмотреть, чтобы сохранить здоровье.

  1. Привычка сидеть на диете
  2. Привычка есть много фруктов
  3. Привычка принимать БАДы и витамины
  4. Что полезное на самом деле вредно
  5. Что еще нужно знать о здоровье печени
1

Привычка сидеть на диете

Безусловно, все мы хотим быть стройнее и иметь подтянутое тело, и многие для себя выбирают путь диет. Особенно модна сейчас фраза: «Не хочешь, не ешь», — которую прикрывают понятием интуитивного питания и приводят массу примеров, как именно на этой диете можно скинуть десятки килограммов.

По словам врача-диетолога Ольги Анохиной, это может навредить печени. Этот орган постоянно выделяет желчь для обеспечения нормального пищеварения, а когда человек долго не ест, происходит ее скопление и неминуемая нагрузка на печень. Также может нарушиться сам процесс ее выделения, и желчь будет выбрасываться в кишечник и желудок некоординированно, что вызывает изжогу, раздражения слизистой и язвенную болезнь.

— Редкие приемы пищи приводят к тому, что желчь неправильно выделяется. Нет гарантии, что к приему пищи желчь выйдет и обеспечит процессы пищеварения, — говорит Анохина. — Застойная желчь и ее компоненты токсичны, они начинают всасываться в кровь вместо того, чтобы поступать в кишечник, в результате вызывают токсическую нагрузку на печень и весь организм.

Из-за возможных проблем с печенью врачи рекомендуют регулярно питаться, пусть небольшими порциями, в этом деле главное — режим. Ну а интуитивное питание касается состава пищи, а не времени, когда вы будете есть. Также отсутствие аппетита может быть из-за проблем с печенью и интоксикации организма.

2

Привычка есть много фруктов

Фрукты — кладезь витаминов и полезных веществ, с этим никто не спорит. Однако они содержат большое количество фруктозы, которая, в свою очередь, может вызвать неалкогольную жировую болезнь печени. Поступая в больших количествах, фруктоза перерабатывается в жиры, откладывающиеся в первую очередь в печени. По словам врача-гастроэнтеролога Галины Барташевич, избыток фруктозы может запустить излишнюю выработку холестерина и образование холестериновых бляшек в сосудах.

— Если будет перекос в употреблении сладких фруктов, концентрированных соков, в которых повышенное сочетание сахара, — рассказывает Барташевич, — всё это будет нагружать не только поджелудочную железу в плане регуляции уровня глюкозы в крови с помощью инсулинов, но и будет перегружать печень.

3

Привычка принимать БАДы и витамины

Для поддержки организма мы прибегаем к помощи витаминов и различных добавок. В меру это действительно может помочь организму, но, по словам врача-гастроэнтеролога «Новой больницы» Анастасии Веретновой, излишки могут вызвать лекарственную гепатотоксичность.

— Прием витаминов групп А и Е, а также БАДов с обильным содержанием трав имеет научно доказанный гепатотоксичный эффект, — говорит Веретнова.

Это значит, что структура печени начинает разрушаться после приема фармацевтических препаратов. По словам Барташевич, излишки также могут вызвать токсический гепатит.

— При излишнем потреблении будет картина токсического гепатита — тяжесть в правом подреберье, раздражительность, повышенная утомляемость и рост печеночных показателей в крови. Всё должно быть в меру, — говорит Барташевич.

4

Что полезное на самом деле вредно

Кстати, БАДы и диеты опасны не только для печени, но и сердца. Для него, как и для всего организма, вредно, когда с пищей не поступает нужное количество питательных веществ. Диета, которая наверняка навредит сердечно-сосудистой системе, — палеолитическая (палеодиета), когда употребляется большое количество красного мяса, а бобовые, молочные продукты, злаки и сахар исключаются из рациона.

А вот если переборщить, например, с отрубями, последствия от их переедания может представить себе любой, кто хотя бы раз объедался овощами и фруктами.

Также свеклу, которая богата витаминами и антиоксидантами, нельзя есть при мочекаменной и желчнокаменной болезни. Этот овощ содержит оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые стимулируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях.

5

Что еще нужно знать о здоровье печени

Гепатолог рассказала, какой едой мы ежедневно убиваем печень. Послушайте, что говорит врач.

ПО ТЕМЕ
Печень Привычки БАДы Витамины Фрукты Диета
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