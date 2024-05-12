Семья с пятого этажа, маленький мальчик — с первого. В обрушившемся в Белгороде доме не могут найти 10 человек

Эвакуация жилого дома в Белгороде, где рухнул один из подъездов, завершена. Однако не всех жителей нашли: оперативные службы сообщают, что не могут установить местонахождение еще 9 человек.
— Завершена полная эвакуация дома. Нескольких жильцов пострадавших подъездов эвакуировали с коленчатых подъемников. На данный момент устанавливается местонахождение 10 человек, которые могли быть в доме в момент обрушения, — сообщает источник ТАСС в оперативных службах.
По данным Telegram-канала Mash, в числе пропавших — семья Гнедыш, проживающая на пятом этаже (мама, бабушка и 8-летняя девочка) и мальчик с первого этажа. Чтобы до него добраться, сотрудники МЧС бурят дыру из соседнего подъезда.
Напомним, 12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд в восьмиподъездном десятиэтажном доме. В подъезде 40 квартир. Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.
Дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитом российскими ПВО в ходе отражения атаки. Оперативные службы сообщают, что в результате взрыва обрушились 16 квартир.
По предварительным данным, пострадали минимум 20 человек, среди них есть дети. Повреждены 62 квартиры и 11 машин.