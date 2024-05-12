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Под завалами в Белгороде найден живой человек

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Происшествия Снаряд разрушил дом в Белгороде Семья с пятого этажа, маленький мальчик — с первого. В обрушившемся в Белгороде доме не могут найти 10 человек

Семья с пятого этажа, маленький мальчик — с первого. В обрушившемся в Белгороде доме не могут найти 10 человек

Рассказываем, что известно о спасении жильцов

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Под завалами остались еще 9 человек

Эвакуация жилого дома в Белгороде, где рухнул один из подъездов, завершена. Однако не всех жителей нашли: оперативные службы сообщают, что не могут установить местонахождение еще 9 человек.

— Завершена полная эвакуация дома. Нескольких жильцов пострадавших подъездов эвакуировали с коленчатых подъемников. На данный момент устанавливается местонахождение 10 человек, которые могли быть в доме в момент обрушения, — сообщает источник ТАСС в оперативных службах.

По данным Telegram-канала Mash, в числе пропавших — семья Гнедыш, проживающая на пятом этаже (мама, бабушка и 8-летняя девочка) и мальчик с первого этажа. Чтобы до него добраться, сотрудники МЧС бурят дыру из соседнего подъезда.

32 летняя Екатерина Гнедыш с мамой и дочкой жили на 5 этаже рухнувшего подъезда
Дочке Екатерины — 8 лет

Напомним, 12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд в восьмиподъездном десятиэтажном доме. В подъезде 40 квартир. Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.

Дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитом российскими ПВО в ходе отражения атаки. Оперативные службы сообщают, что в результате взрыва обрушились 16 квартир.

По предварительным данным, пострадали минимум 20 человек, среди них есть дети. Повреждены 62 квартиры и 11 машин.

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