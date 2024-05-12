Семья с пятого этажа, маленький мальчик — с первого. В обрушившемся в Белгороде доме не могут найти 10 человек

Под завалами остались еще 9 человек Источник: Настоящий Гладков / T.me











Эвакуация жилого дома в Белгороде, где рухнул один из подъездов, завершена. Однако не всех жителей нашли: оперативные службы сообщают, что не могут установить местонахождение еще 9 человек.

— Завершена полная эвакуация дома. Нескольких жильцов пострадавших подъездов эвакуировали с коленчатых подъемников. На данный момент устанавливается местонахождение 10 человек, которые могли быть в доме в момент обрушения, — сообщает источник ТАСС в оперативных службах.

По данным Telegram-канала Mash, в числе пропавших — семья Гнедыш, проживающая на пятом этаже (мама, бабушка и 8-летняя девочка) и мальчик с первого этажа. Чтобы до него добраться, сотрудники МЧС бурят дыру из соседнего подъезда.

32 летняя Екатерина Гнедыш с мамой и дочкой жили на 5 этаже рухнувшего подъезда Источник: Mash / T.me











Дочке Екатерины — 8 лет Источник: Mash / T.me









