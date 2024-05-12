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Развлечения «Привезла львят выгулять»: Никиту Кологривого заметили на съемках сериала — спустя полтора месяца после дебоша в новосибирском баре

«Привезла львят выгулять»: Никиту Кологривого заметили на съемках сериала — спустя полтора месяца после дебоша в новосибирском баре

Актер приехал в Саратов

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Для съемок артист приехал в Саратов

Новосибирского актера Никиту Кологривого заметили на съемках сериала. Как сообщают наши коллеги из 164.ru, речь идет о картине «Комбинация» (18+), для съемок артист приехал в Саратов.

Сериал рассказывает о поп-коллективе, который имел популярность в начале 90-х годов. Из-за съемок в городе ограничили движение возле местной набережной.

Уточняется, что Никита Кологривый исполняет роль первого продюсера группы Александра Шишинина. Кроме того, в город приехали Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина и другие.

О том, что актер оказался в городе, также сообщила его коллега Елизавета Базыкина. Она опубликовала в соцсетях фотографию с сибиряком и подписала снимок: «Привезла львят выгулять в Саратов».

В конце марта этого года Никита Кологривый пошел с друзьями в кальянную в Новосибирске, где произошел скандал. Артист укусил хостес за бедро, а потом разделся и полез в драку с ее коллегами. После инцидента Кологривый оказался в ИВС за мелкое хулиганство. Он пробыл в нем семь суток.

Отметим, недавно случай в новосибирском заведении включили в известное юмористическое шоу. Инцидент вошел в выступление телеведущей Леры Кудрявцевой — она прикинулась официанткой, которую укусил артист.

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Никита Кологривый Сериал Актеры Новосибирск
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