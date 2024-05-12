«Привезла львят выгулять»: Никиту Кологривого заметили на съемках сериала — спустя полтора месяца после дебоша в новосибирском баре

Для съемок артист приехал в Саратов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирского актера Никиту Кологривого заметили на съемках сериала. Как сообщают наши коллеги из 164.ru, речь идет о картине «Комбинация» (18+), для съемок артист приехал в Саратов.



Сериал рассказывает о поп-коллективе, который имел популярность в начале 90-х годов. Из-за съемок в городе ограничили движение возле местной набережной.



Уточняется, что Никита Кологривый исполняет роль первого продюсера группы Александра Шишинина. Кроме того, в город приехали Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина и другие.



О том, что актер оказался в городе, также сообщила его коллега Елизавета Базыкина. Она опубликовала в соцсетях фотографию с сибиряком и подписала снимок: «Привезла львят выгулять в Саратов».



В конце марта этого года Никита Кологривый пошел с друзьями в кальянную в Новосибирске, где произошел скандал. Артист укусил хостес за бедро, а потом разделся и полез в драку с ее коллегами. После инцидента Кологривый оказался в ИВС за мелкое хулиганство. Он пробыл в нем семь суток.

