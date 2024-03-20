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В Сети заявили, что Никита Кологривый укусил официантку за ногу в новосибирском ресторане

Драка актера с персоналом попала на видео

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По данным издания «Абзац», между актером и сотрудниками одного из заведений случился конфликт

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На видео попал конфликт звезды сериала «Слова пацана» Никиты Кологривого с сотруднирками бара. Telegram-канал «Абзац» сообщил, что заведение находится в Новосибирске. Актер якобы укусил за ногу официантку.

По информации канала, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта. В каком именно заведении это случилось, не уточняется. Утверждается, что Кологривый подошел к сотруднице заведения, уже закрывшей смену, и лег к ней на колени. После того, как она оказала сопротивление, и он ее укусил. Также актер якобы заламывал работнице руки.

На кадры попал момент драки с сотрудниками заведения.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Судя по видео, актер стал снимать с себя одежду

Видео: «Абзац» / Telegram

— Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил, — уверяет издание со ссылкой на сотрудников ресторана.

Звезда «Слова пацана» пустился в пляс на улице в Новосибирске — НГС публиковал видео.

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Никита КологривыйНовосибирскРесторанКонфликт
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