В Сети заявили, что Никита Кологривый укусил официантку за ногу в новосибирском ресторане

На видео попал конфликт звезды сериала «Слова пацана» Никиты Кологривого с сотруднирками бара. Telegram-канал «Абзац» сообщил, что заведение находится в Новосибирске. Актер якобы укусил за ногу официантку.
По информации канала, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта. В каком именно заведении это случилось, не уточняется. Утверждается, что Кологривый подошел к сотруднице заведения, уже закрывшей смену, и лег к ней на колени. После того, как она оказала сопротивление, и он ее укусил. Также актер якобы заламывал работнице руки.
На кадры попал момент драки с сотрудниками заведения.
— Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил, — уверяет издание со ссылкой на сотрудников ресторана.
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