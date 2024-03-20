В Сети заявили, что Никита Кологривый укусил официантку за ногу в новосибирском ресторане

По информации канала, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта. В каком именно заведении это случилось, не уточняется. Утверждается, что Кологривый подошел к сотруднице заведения, уже закрывшей смену, и лег к ней на колени. После того, как она оказала сопротивление, и он ее укусил. Также актер якобы заламывал работнице руки.