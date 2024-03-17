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«Давай, давай!»: звезда «Слова пацана» пустился в пляс на улице в Новосибирске — видео

Кадры опубликовали в соцсетях

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Кадры опубликовали 17 марта

Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый пустился в пляс на улице в Новосибирске. Зажигательные танцы артиста сняли на видео.

Сибиряк несколько дней назад прилетел в родной город, и во время поездки посетил Новосибирский зоопарк. Кадры, как танцует артист, опубликовали в телеграм-канале учреждения.

— Празднование Масленицы в самом разгаре, — сообщили в зоопарке. — У нас в гостях был актер театра и кино — Никита Кологривый и очень ярко танцевал.

Никита Кологривый приехал в Новосибирске 15 марта

На кадрах видно, как артист вместе с еще одной участницей праздничного события исполняет народные танцы, но затем пускается в пляс один.

— Давай, давай, — кричит ведущий программы.

Никита Кологривый приехал в Новосибирске вечером 15 марта. Накануне в кинотеатре «Победа» прошла автограф-сессия с артистом, о том, как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

16 марта в Новосибирске произошел скандал после фан-встречи с актером. Никита Кологривый высказался о площадке, где проводилось мероприятие с его участием.

ПО ТЕМЕ
Никита Кологривый Актер Артист Новосибирск Новосибирский зоопарк Танцы
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