«Давай, давай!»: звезда «Слова пацана» пустился в пляс на улице в Новосибирске — видео

Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый пустился в пляс на улице в Новосибирске. Зажигательные танцы артиста сняли на видео.
Сибиряк несколько дней назад прилетел в родной город, и во время поездки посетил Новосибирский зоопарк. Кадры, как танцует артист, опубликовали в телеграм-канале учреждения.
— Празднование Масленицы в самом разгаре, — сообщили в зоопарке. — У нас в гостях был актер театра и кино — Никита Кологривый и очень ярко танцевал.
На кадрах видно, как артист вместе с еще одной участницей праздничного события исполняет народные танцы, но затем пускается в пляс один.
— Давай, давай, — кричит ведущий программы.
Никита Кологривый приехал в Новосибирске вечером 15 марта. Накануне в кинотеатре «Победа» прошла автограф-сессия с артистом, о том, как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.
16 марта в Новосибирске произошел скандал после фан-встречи с актером. Никита Кологривый высказался о площадке, где проводилось мероприятие с его участием.