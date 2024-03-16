Поел шаурму и затусил в баре: как Никита Кологривый развлекается в Новосибирске

Никита Кологривый прилетел в Новосибирск, он поел шаурму и пошел отдыхать в бар. Рассказываем, как и где развлекается актер сериала «Слово пацана».



В родной город Никита Кологривый прилетел 15 марта вечером, в Толмачево его в шуточной форме встретили друзья с табличками: «Пробы в Армянский сериал» и «Кастинг на "Дом-2"». В аэропорту закричал, что приехал домой.