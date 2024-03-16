Поел шаурму и затусил в баре: как Никита Кологривый развлекается в Новосибирске

Никита Кологривый прилетел в Новосибирск, он поел шаурму и пошел отдыхать в бар. Рассказываем, как и где развлекается актер сериала «Слово пацана».
В родной город Никита Кологривый прилетел 15 марта вечером, в Толмачево его в шуточной форме встретили друзья с табличками: «Пробы в Армянский сериал» и «Кастинг на "Дом-2"». В аэропорту закричал, что приехал домой.
Первым делом знаменитый новосибирец поехал есть острую шаурму в заведении быстрого питания Mgrill. Кологривый поделился в своем телеграм-канале, что у него с друзьями есть традиция из детства — приходить за шаурмой именно в эту сеть. Позже актера заметили в баре «Крыша», рассказали читатели НГС.
Сегодня звезда сериалов «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн» выступит на кинофестивале и проведет автограф-сессию. Места на бесплатный фестиваль кино «Семейные традиции» (16+) в кинотеатре «Победа» закончились еще 11 марта. Никита Кологривый сам записывал видеообращение к новосибирцам и приглашал прийти к нему на встречу.
Ранее Никита Кологривый выложил в Сеть видео, где публично извинился перед фанатами за то, что не успел уделить время всем желающим сфотографироваться и пообщаться с ним.