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«У нас привыкли просирать всё»: Никита Кологривый устроил скандал в Новосибирске — видео

Артист высказал претензии к площадке мероприятия и заявил, что они не умеют встречать гостей

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Причиной эмоционального выступления артиста стало недопонимание с руководством кинотеатра

В Новосибирске произошел скандал после фан-встречи с актером Никитой Кологривым. Информацией об этом с НГС поделилась читательница.

На кадрах после встречи Никиты Кологривого с новосибирцами запечатлено его обращение к фанатам, в нем он негативно высказался о площадке, где проводилось мероприятие с его участием.

— Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать все кино, вот и просирают, — эмоционально высказался Никита Кологривый.

В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области корреспонденту заявили, что ситуация уже улажена.

— Случилось недопонимание руководства кинотеатра «Победа» с одним из сотрудников команды актёра, но недоразумение было устранено и Никита вернулся на автограф-сессию к своим поклонникам, — заявили в пресс-службе.

16 марта в кинотеатре «Победа» прошла автограф-сессия с Никитой Кологривым, который приехал в родной город на фестиваль кино «Семейные традиции». Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

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Новосибирск Никита Кологривый Кинотеатр Победа АИР Скандал
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