«У нас привыкли просирать всё»: Никита Кологривый устроил скандал в Новосибирске — видео

Причиной эмоционального выступления артиста стало недопонимание с руководством кинотеатра Источник: видео читательницы НГС











В Новосибирске произошел скандал после фан-встречи с актером Никитой Кологривым. Информацией об этом с НГС поделилась читательница.



На кадрах после встречи Никиты Кологривого с новосибирцами запечатлено его обращение к фанатам, в нем он негативно высказался о площадке, где проводилось мероприятие с его участием.

Источник: Читательница НГС

— Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать все кино, вот и просирают, — эмоционально высказался Никита Кологривый.



В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области корреспонденту заявили, что ситуация уже улажена.



— Случилось недопонимание руководства кинотеатра «Победа» с одним из сотрудников команды актёра, но недоразумение было устранено и Никита вернулся на автограф-сессию к своим поклонникам, — заявили в пресс-службе.

