Господин К на воле: Никита Кологривый вышел на свободу после недели в спецприёмнике — кто его встречал

Еще на аресте Никита Кологривый говорил, что намерен хорошо провести время в изоляторе. Похоже, эти планы не осуществились Источник: Александр Ощепков / Анна Скок











Актера Никиту Кологривого сегодня выпустили из ИВС, где он отсидел 7 суток за мелкое хулиганство. Сначала он покусал хостес одного из новосибирских баров, затем разделся и полез в драку с ее коллегами. Разбушевавшегося «Кащея» скрутила охрана заведения и выдворила отсыпаться. Уже на следующий день актера встретили полицейские, а режиссеры начали отказывать проштрафившемуся артисту в ролях. Не помогло даже то, что «пацан» в итоге извинился перед укушенной девушкой и остальными официантами. Неделя минула быстро, и Никиту Кологривого выпустили на свободу. Встретили его у дверей изолятора и журналисты НГС.



Встреча на высшем уровне

За час до запланированного выхода на свободу скандально известного актера у дверей ИВС, где располагается и спецприемник для административно арестованных, собирается толпа журналистов. На аресте Никита Кологривый живо общался с прессой и поклонниками и даже заявлял, что намерен писать стихи и рассчитывает хорошо провести время в заключении.

Подходы к железным дверям изолятора пытается перекрыть приметный массивный автомобиль друзей актера, но тем полнее становится толпа. Некоторые журналисты (НГС в их числе) надеются не только узнать о планах Никиты на будущее в связи с потерей роли в сериале о молодом Жириновском, но и причаститься анонсированных стихов за авторством актера.



Увы, за проведенные в изоляторе дни желание общаться актера явно оставило. В пять часов вечера сотрудники ИВС начинают настойчиво требовать, чтобы журналисты освободили парковку, так как мешают проезду служебного транспорта. Им очень хочется верить, но мешает подогнанный вслед за автозаком BMW, который неизменно возит артиста по Новосибирску. Сначала его преданные товарищи обещают, что Никита не будет разговаривать, затем — откровенно хамить журналисту «Коммерсантъ».

На этот раз устраивать импровизированную пресс-конференцию актер не стал: быстро прыгнул в машину и был таков Источник: Анна Скок / NGS.ru

«Никита, как настроение?», «Никита, скажите пару слов!» — кричат журналисты, но разговаривать актер явно не намерен. Контраст с ярким и улыбчивым артистом, который охотно позировал объективам мобильников, обнимая своих поклонников, и рассказывал о своих планах читать «Бесов» Достоевского и писать стихи, — разителен.

Кологривый сдержан и молчалив, вместо белого джемпера на нем черная куртка, буйные кудри спрятаны под надвинутым на голову капюшоном. Не сказав ни единого слова, он поспешно ныряет в салон массивного Land Cruiser Prado с красивым номером, который, едва не сбив самых трудолюбивых представителей СМИ, срывается с места.



Автомобиль этот, согласно базам страховщиков, зарегистрирован на 39-летнего бизнесмена Дениса Рафисовича Б. Коммерсант владеет двумя компаниями. «Город-54», по данным сервиса Rusprofile, занимается в первую очередь подбором персонала и по состоянию на конец 2022 года, показало нулевую прибыль при выручке 6,7 миллиона рублей. Вторая фирма, ТД «Грант», осуществляет розничную торговлю пивом в специализированных магазинах и в конце 2022 года не заработал вообще ничего. При этом юрлицо остается действующим.

НГС попытался связаться с Денисом Б., но он заявил, что не хочет разговаривать, едва журналист НГС успела представиться. Узнать, куда собирается теперь ехать звезда «Слова пацана», так и не удалось.

Укус Кологривого: как череда скандалов привела актера на нары

Никита Кологривый прилетел на малую родину, чтобы 16 марта выступить на фестивале кино «Семейные традиции», и почти сразу попал в историю. Сначала ему не понравилось, как была организована фан-встреча в кинотеатре «Победа». Он разозлился, немедленно высказал свое возмущение публично, а затем попытался гордо удалиться.

— Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски относятся к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать все кино, вот и просирают, — эмоционально высказался Никита Кологривый.



Правда, после этого артист все же вернулся на автограф-сессию, а в кинотеатре рассказали, что возникло недопонимание сотрудников учреждения с одним из членов команды Кологривого, но это было только начало.



В воскресенье, 17 марта, Никита Кологривый сначала весело сплясал в зоопарке, а затем почти на 2 часа опоздал на «Гастрокорт» — на ту самую фан-встречу, которую анонсировал за день до этого. Получилось не очень демократично, но фанаты простили это своему кумиру.



Всего за пару дней актер умудрился поучаствовать сразу в нескольких скандалах и стать героем десятков публикаций городских ти федеральных СМИ. Но особенно запомнился новосибирцам его последний перфоманс Источник: NGS.RU

Вечером после напряженных выходных артист решил отдохнуть в кальянной Tangiers Lounge на улице Военной. В заведении артист с друзьями засиделись до самого закрытия и даже позже. Уже в три часа ночи, согласно показаниям очевидцев, Никита Кологривый попросил очередной бокал спиртного, а сам прилег на колени уже сдавшей смену хостес. А через какое-то время попытался насильно поцеловать ее. Сотрудница заведения оттолкнула звезду, а тот в ответ укусил ее за бедро.



Дальнейшие события попали в объективы камер наблюдения. Разбушевавшийся актер полез в драку с коллегами девушки, для удобства раздевшись. Через несколько минут артиста все же выставили из бара, но уже на следующий день артиста задержали и доставили в спецприемник, а после ночи, проведенной в камере — привезли в суд. За мелкое хулиганство государственный обвинитель суд попросил арестовать Никиту Кологривого на 15 суток.

— Его поступок относится к категории административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Виновный является медийным и публичным лицом, служащим для многих граждан примером, — объяснили суровую позицию в прокуратуре.



К этому ни сам Никита Кологривый, ни его защитник готовы явно не были. Последний попросил наказать актера помягче — штрафом или арестом на одни сутки (то есть, с учетом уже проведенной в спецприемнике ночи, отпустить с миром), а сам артист вслух понадеялся на помилование (и узнал, что такое может сделать только президент).

О первой ночи в спецприемнике артист охотно рассказывал, но еще шесть явно убавили ему желания общаться Источник: NGS.ru

В итоге суд пришел к выводу, что неделя в изоляторе станет достаточным сроком, чтобы хулиган как следует обдумал свое поведение. В первый момент после оглашения решения Никита Кологривый едва не заплакал, но потом взял себя в руки, поговорил с журналистами и даже устроил автограф-сессию с поклонниками.



— Я расстроился. Я хотел дочку увидеть. Но она должна знать, что отец ее ответственный за свои поступки — это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь мне светлое еще в голову придет, — прокомментировал актер решение суда.



Сложно сказать, какие мысли приходили ему в голову, пока он находился за колючей проволокой, зато легко понять, о чем думали его потенциальные работодатели. Сначала имя актера пропало из описания к гала-концерту «Жванецкий» в Москве, а затем его сняли с роли бывшего лидера партии ЛДПР в снимающемся фильме «Жириновский. Взлет». От его соцсетей начали массово отписываться поклонники, а продюсеры заявили, что теперь будут смотреть на талантливого, но слишком уж буйного актера с осторожностью.



Поведение Никиты Кологривого стало поводом не только для осуждения, но и для многочисленных шуток. Самые остроумные мы собрали в одной публикации.



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