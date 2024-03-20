«Да я виниры проверял!»: лучшие шутки и мемы про Никиту Кологривого, который покусал официантку

Никита Кологривый лихо зажег в Новосибирске Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сегодня актер Никита Кологривый проснулся по-настоящему знаменитым. Славу ему принес эпизод из его новосибирских гастролей. На родину парень прибыл в минувшие выходные, чтобы открыть кинофестиваль «Семейные традиции», встретиться с поклонниками, погулять на Масленице, ну а под финал своего турне заглянул в местный бар. В лучших традициях, здесь-то всё и пошло не по плану. Никита начал проявлять знаки внимания к официантке, а когда получил от ворот поворот, укусил девушку и перешел к старому доброму дебошу. Серьезных травм никто не получил, и в целом эта история могла бы не получить громкой огласки, да вот беда — запись с камеры видеонаблюдения из того самого заведения попала в Сеть. Никиту задержали, а через несколько часов, проведенных в опорнике, под конвоем увезли из отдела полиции. Пока решалась дальнейшая судьба актера, интернет обсудил детали происшествия, а мы вынесли из этого лучшие шутки и мемы по мотивам приключений Никиты Кологривого в Новосибирске.



Источник: саблезубый муми-тролль / Twitter.com











Источник: Артём Дерягин / Twitter.com











Буквально за месяц до новосибирских похождений Никиты Кологривого председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что актер сыграет Владимира Жириновского в художественном фильме, посвященном основателю партии. Теперь это решение подвергается сомнению — в Сети не исключают, что на подмогу придется звать одного известного артиста, который запросто играет любого исторического деятеля.

Источник: SebastianOvodov / Twitter.com











Припомнили пользователи и то, что Никита изначально приезжал в Новосибирск на фестиваль под громким названием «Семейные традиции».

Источник: breakingmad / Twitter.com











А еще вечеринка Кологривого совпала с сообщениями о том, что на уроках музыки в школах дети будут учить песни Олега Газманова и SHAMAN'а. Ярослав Дронов, кстати, уже успел рассказать «Фонтанке», какая его песня лучше всего подойдет для школьной программы.

Источник: Дядя Миша / Twitter.com











Источник: раст / Twitter.com











Возможно, этот твит будет не сразу понятен, так на этот случай у вас есть мы — те, кто объяснит всё на свете. «Кусь да кусь» — это вольная транскрипция строчки «Күздә күз» на татарском языке из песни Аигел «Пыяла», которая стала саундтреком «Слова пацана» (18+), где Никита Кологривый исполнил роль одного из молодых бандитов. Раньше мы, кстати, переводили главный саундтрек из сериала. На удивление, там не оказалось ни слова об укусах.

Источник: АИГЕЛ AIGEL / Youtube.com

Передали привет твиттерские и британскому путешественнику и телеведущему Эдварду Майклу Беар Гриллсу, известному по телепрограмме «Выжить любой ценой» (16+).

Источник: саблезубый муми-тролль / Twitter.com











Блогер, кинокритик и ресторатор Митя Достоевский предположил, что Кологривый готовится к новой роли. И это отнюдь не роль Владимира Жириновского.

Источник: Митя Достоевский / Twitter.com











Кто-то вспомнил собственные эпизоды с нападениями на людей. Например, на собственную бабушку.

Источник: Френсис Бэкон / Twitter.com











Источник: Скафандр / Twitter.com











Источник: Serg Borisenko / Twitter.com











Источник: жрица Асклепия / Twitter.com











Источник: Елена Счастливцева / Twitter.com











В Новосибирске сегодня вообще урожайный день в плане задержаний. Кроме Никиты Кологривого, сегодня в городе задержали экс-главу департамента транспорта Константина Васильева, который стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями, и предпринимательницу, которую заподозрили в хищении денег при капитальном ремонте крыши.

Источник: Vasily Polonsky / Twitter.com











Источник: NGS.RU











Не удержаться было и от шуточек о том, что в последнее время звезды после своих проступков ездят с гастролями в ДНР, и о законе о поблажках для преступников, подписавших контракт с ВС РФ.

Источник: Кот Персик / Twitter.com











В отдельных комментариях можно было подцепить новые слова. Субверсивный — то же, что подрывной, разрушительный.

Источник: dm / Twitter.com











Вместе с Никитой активизировался и пользователь, который взял себе ник в виде имени и фамилии актера.

Источник: Никита Кологривый / Twitter.com











Ну и как было не вспомнить про футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые в октябре 2018 года устроили «Мамаево кокорище» в московском кафе, в ходе которого пострадал директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак.

Источник: Коржов Дмитрий / Twitter.com











Источник: Wood Kid Cudi / Twitter.com











К Никите Кологривому можно относиться по-разному, но согласитесь, не о каждой нашей вечеринке в баре пишут все СМИ страны.