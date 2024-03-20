Госдума приняла закон о поблажках для преступников, подписавших контракт с ВС РФ: главные новости 19 марта

Контрактники смогут рассчитывать на погашение судимости или освобождение от ответственности Источник: Дарья Пона / 74.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 19 марта.



Из Белгородской области эвакуируют детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей.



— Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. Договариваемся с коллегами губернаторов. Вот 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу. Дальше Ставропольский край, — рассказал Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России».



Гладков сообщил, что только за сегодняшний день над Белгородской областью сбиты 9 украинских снарядов РСЗО Vampire и 3 беспилотника. Накануне в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом в селе Никольское погибли четыре человека. По информации местных властей за неделю в Белгородской области в результате обстрелов погибли 16 мирных жителей, 98 пострадали.

Госдума приняла законы о поблажках для преступников, подписавших контракт с ВС РФ

19 марта Госдума сразу в двух чтениях приняла пакет законопроектов, касающийся механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, которые поступили на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени. Поправки предполагают, что подозреваемый или обвиняемый в преступлении может заключить контракт с ВС РФ и в этом случае его дело приостановят, а если контракт заключит осужденный — колонию ему заменяют условным сроком. При соблюдении таким контрактником определенных условий во время службы он может впоследствии рассчитывать на погашение судимости или освобождение от ответственности.

Как объяснял один из соавторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, документ придет на смену «временному» закону, который был принят в 2023 году.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 6 марта, 12 марта его приняли в первом чтении. Теперь закон должен утвердить Совет федерации и подписать президент, после этого он будет опубликован. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Путин выступил перед ФСБ

Владимир Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. Он высоко оценил работу ФСБ в 2023 году, дал оценку сложившейся ситуации и ряд поручений. В том числе президент поручил ФСБ усилить антитеррористическую работу и обратить особое внимание на диверсионно-террористические группировки.



— Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно, — цитирует Путина ТАСС. — Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились.

Умер Василий Уткин

Спортивный журналист Иван Карпов сообщил о смерти своего коллеги, спортивного комментатора Василия Уткина. Позже информацию подтвердили телеканал «Матч ТВ» и пресс-служба любительского футбольного клуба «Эгриси», президентом которого был Василий Уткин.