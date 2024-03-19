Евросоюз готовится перейти на военную экономику: главные новости 18 марта

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и нам только в удовольствие поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 18 марта.
Владимир Путин победил на выборах президента
Центральная избирательная комиссия РФ обработала 100% протоколов и подвела предварительные итоги трехдневного голосования на выборах президента. По подсчетам ЦИК, Владимир Путин набрал 87,28%. Николай Харитонов по итогам обработки всех протоколов занимает второе место (4,31%), Владислав Даванков — третье (3,85%), Леонид Слуцкий — четвертое (3,20%).
Официальные результаты голосования будут представлены на заседании ЦИК России 21 марта.
В Евросоюзе призывают перейти в режим военной экономики
Председатель Евросовета Шарль Мишель опубликовал в газете La Libre Belgique статью, в которой призвал Европу перейти на военную экономику. По его словам, Евросоюз противостоит «самому серьезному вызову в области безопасности» со времени Второй мировой, поэтому ему стоит «готовиться к войне».
— Мы должны хорошо подготовиться в том, что касается обороны, и перейти в режим военной экономики, — заявил Шарль Мишель. — Мы больше не можем полагаться на других или зависеть от избирательных циклов в Соединенных Штатах или где-то еще.
По мнению председателя Евросовета, усиленная Европа «будет содействовать укреплению НАТО», а Евросоюз «может и должен сделать еще больше» для своего оборонного потенциала.
ВСУ обстреляли села Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил у себя в телеграм-канале, что в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом в селе Никольское погибли четыре человека.
— Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень. Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области! Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким этой семьи. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять это горе, — написал Гладков. — Маленькую внучку успели спасти. Девочка находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. У нее закрытая черепно-мозговая травма, на завтра назначена операция. Состояние ребенка стабилизировали.
Кроме того, ВСУ обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа. В результате, по словам Гладкова, десять домов получили повреждения, сгорела одна машина, пострадавших нет.
Вспышка сальмонеллеза произошла на производстве косметики в Казани
Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило вспышку сальмонеллеза на предприятии «Нэфис Косметикс» в Казани. Сорок работников компании госпитализированы.
Случаи заражения выявлены 17 и 18 марта. У 17 заболевших лабораторно обнаружена сальмонелла, остальные анализы остаются в работе. Все заболевшие 15 марта ели в столовой предприятия. Сотрудники Роспотребнадзора выявили там грубые нарушения санитарных требований: гнилые овощи, несоблюдение условий хранения и сроков годности продовольственного сырья и пищевых продуктов, отсутствие сопроводительных документов на сырье и полуфабрикаты.
СМИ похоронили Карла III
Сегодня днем в некоторых СМИ и пабликах появилась информация о том, что британский король Карл III умер. В Букингемском дворце эту информацию опровергли и заявили, что монарх «продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами».
Накануне британские СМИ сообщали, что Чарльз III «полон решимости присутствовать на июньской Церемонии выноса знамени» — торжественном мероприятии, которое ежегодно проводится на Параде конной гвардии в Лондоне в честь официального дня рождения британского суверена.
Слухи о смерти Карла III ходят на фоне его болезни — в начале февраля 2024 года стало известно, что у короля Великобритании обнаружили рак.