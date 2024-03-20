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Криминал

«Похитила деньги на капремонте крыши»: предпринимательницу из Бердска задержали по указанию замгенпрокурора России

Это уже третье задержание, инициированное Дмитрием Демешиным за сегодняшний день

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Сибирячку заподозрили в хищении денег, выделенных на капремонт крыши

Полицейские задержали бердскую предпринимательницу, которую заподозрили в хищении денег при капитальном ремонте крыши. Юлию Петрушину обвинили в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ее задержание инициировал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Ранее по его указанию были задержаны министр энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов и экс-начальник дептранса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

— В ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае 2021 года директор ООО «Триумф» заключил с уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома договора о проведении капитального ремонта крыши дома. После проведения ремонтных работ он предоставил в адрес Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства недостоверные сведения об использованных материалах и выполненных работах, завысив стоимость проведенных работ на 3,3 млн рублей, — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным сервиса Rusprofile, Юлия Петрушина является владельцем и директором двух компаний — ООО «Триумф» (основной вид деятельности — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, чистый убыток по состоянию на конец 2022 года 4,5 миллиона рублей) и ООО «Триумф Нск» (данных о финансовой деятельности нет, так как компания была зарегистрирована в конце декабря 2022 года).

За особо крупное мошенничество Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее НГС писал о том, что Аргентина экстрадировала экс-директора барнаултского «Жилфонда». Ее обвиняют в миллионных хищениях.

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Мошенничество Дмитрий Демешин Уголовное дело
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