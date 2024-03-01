Аргентина экстрадировала экс-директора барнаульского «Жилфонда» — женщину обвиняют в хищении 150 миллионов

Аргентинские силовики выдали российским коллегам
— В аэропорту города Буэнос-Айрес представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину. Россиянка находилась в междунарожном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (
По версии следствия, Авдюхина брала у клиентов деньги для дальнейшей передачи продавцам недвижимости. По другой схеме она предлагала клиентам поучаствовать в инвестировании риелторских сделок за определенный процент. Выполнять обещания женщина не собиралась, уверены полицейские. По версии следствия, собранную сумму в размере более 150 миллионов рублей Людмила похитила и сбежала за границу.
В январе редакция НГС рассказывала, что Авдюхина вместе с мужем, дочерью-подростком и свекровью сначала улетели в Сочи, потом — в Стамбул, затем перебрались в Дубай, а оттуда — уже в Аргентину. В отношении директора агентства недвижимости возбудили уголовное дело и объявили в международный розыск. Сотрудники Интерпола вышли на след сибирячки в районе Кабальито в пригороде Буэнос-Айреса. Аргентинские СМИ сообщали, что Авдюхина начала готовить русские блюда на продажу и вложила немалые средства в покупку местной недвижимости. 2 января 2024 года женщину задержали.