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Происшествия Скандалы Никиты Кологривого

Никиту Кологривого под конвоем увезли из отдела полиции — видео

Его задержали из-за дебоша в баре

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Актера увезли полицейские

Никиту Кологривого под конвоем увезли из отдела полиции в Новосибирске — это попало на видео, которое сняла журналистка НГС Настасья Медведева. Поговорить со СМИ актеру не дали. По данным источника НГС, сейчас речь идет о статье за мелкое хулиганство 20.1 КоАП РФ — дело завели из-за дебоша в баре. Актера задержали до суда, который пройдет завтра.

Инцидент с актером из сериала «Слово пацана» произошел ночью с 18 на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge. Он попал на видео. 20 марта появилось видео драки.

Telegram-канал «Абзац» сообщил, что актер якобы подошел к сотруднице заведения, уже закрывшей смену, и лег к ней на колени. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. С сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране.

Сегодня актера доставили в отдел полиции.

Мы вели онлайн-трансляцию о ситуации с актером.

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