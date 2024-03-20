Актера Никиту Кологривого доставили в полицию в Новосибирске — онлайн

В Новосибирске 20 марта задержали актера сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого. Это произошло после того, как он устроил дебош в кальянной на улице Военной, где укусил официантку. Сейчас, по словам источника НГС, актера везут в отдел полиции. НГС рассказывает всё, что известно об инциденте, в онлайн-трансляции.
Актера привезли на отдельной машине.
Сейчас у отдела актера ждут его друзья.
Актера привезли в полицию
Никиту Кологривого привезли в полицию.
Менеджер бара Виктор сообщил, что обстоятельства случившегося уточняются. В заведении пока решили воздержаться от комментариев. При этом отметил, что Кологривый ничего не разрушил, поэтому к нему не применили физическую силу.
— Сейчас девушки на работе нет, сегодня, вероятно, не появится. Она в порядке, ничего угрожающего жизни и здоровью не произошло, — отметил Виктор. — Я не присутствовал здесь в тот день, но ситуация неприятная. Никто не пострадал, всё могло обернуться иначе.
В баре, в котором произошел дебош, сегодня побывала корреспондент НГС.
Эту ночь актер может провести в ИВС. Но пока информация уточняется.
Дело Никиты Кологривого суд изберет завтра.
Сейчас речь может идти о статье о хулиганстве.
Агент актера не отвечает на звонки и сообщения корреспондента НГС.
В новосибирском заведении, где Никита Кологривый укусил официантку, рассказали подробности инцидента. Сотрудники предполагают, что актер был в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что от работников Кологривого отталкивали не охранники, а организаторы, которые сопровождали его.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт подачи заявления в полицию о дебоше.
Инцидент с актером из сериала «Слово пацана» произошел ночью с 18 на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge. Он попал на видео. 20 марта появилось видео драки. Telegram-канал «Абзац» сообщил, что актер якобы подошел к сотруднице заведения, уже закрывшей смену, и лег к ней на колени. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. С сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране.
Источник НГС сообщил, что актер был доставлен сегодня в отдел полиции «Центральный».