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Никиту Кологривого увезли в полицию — онлайн

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Актера Никиту Кологривого доставили в полицию в Новосибирске — онлайн

Накануне он устроил дебош в кальянной

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В Новосибирске 20 марта задержали актера сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого. Это произошло после того, как он устроил дебош в кальянной на улице Военной, где укусил официантку. Сейчас, по словам источника НГС, актера везут в отдел полиции. НГС рассказывает всё, что известно об инциденте, в онлайн-трансляции.

Александра Бруня

Актера привезли на отдельной машине.

Александра Бруня

Сейчас у отдела актера ждут его друзья.

Александра Бруня

Актера привезли в полицию

Никиту Кологривого привезли в полицию.

Александра Бруня

Менеджер бара Виктор сообщил, что обстоятельства случившегося уточняются. В заведении пока решили воздержаться от комментариев. При этом отметил, что Кологривый ничего не разрушил, поэтому к нему не применили физическую силу.

— Сейчас девушки на работе нет, сегодня, вероятно, не появится. Она в порядке, ничего угрожающего жизни и здоровью не произошло, — отметил Виктор. — Я не присутствовал здесь в тот день, но ситуация неприятная. Никто не пострадал, всё могло обернуться иначе.

Александра Бруня

В баре, в котором произошел дебош, сегодня побывала корреспондент НГС.

Александра Бруня

Эту ночь актер может провести в ИВС. Но пока информация уточняется.

Александра Бруня

Дело Никиты Кологривого суд изберет завтра.

Сейчас речь может идти о статье о хулиганстве.

Александра Бруня

Агент актера не отвечает на звонки и сообщения корреспондента НГС.

Александра Бруня

В новосибирском заведении, где Никита Кологривый укусил официантку, рассказали подробности инцидента. Сотрудники предполагают, что актер был в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что от работников Кологривого отталкивали не охранники, а организаторы, которые сопровождали его.

Александра Бруня

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт подачи заявления в полицию о дебоше.

Александра Бруня

Инцидент с актером из сериала «Слово пацана» произошел ночью с 18 на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge. Он попал на видео. 20 марта появилось видео драки. Telegram-канал «Абзац» сообщил, что актер якобы подошел к сотруднице заведения, уже закрывшей смену, и лег к ней на колени. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. С сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране.

Александра Бруня

Источник НГС сообщил, что актер был доставлен сегодня в отдел полиции «Центральный».

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