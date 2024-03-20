Актера Никиту Кологривого доставили в полицию в Новосибирске — онлайн

Инцидент с актером из сериала «Слово пацана» произошел ночью с 18 на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge. Он попал на видео. 20 марта появилось видео драки. Telegram-канал «Абзац» сообщил, что актер якобы подошел к сотруднице заведения, уже закрывшей смену, и лег к ней на колени. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. С сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране.

