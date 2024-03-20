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Имя Никиты Кологривого пропало из описания к гала-концерту «Жванецкий» в Москве

Новосибирский актер ранее попал в скандал

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20 комментариев
Актера убрали из афиши сегодня

Имя актера из Новосибирска Никиты Кологривого пропало из описания к гала-концерту «Жванецкий» (+16) в Москве на официальном сайте концертного зала «Барвиха Luxury Village». НГС узнал, что актер не выйдет на сцену.

Согласно описанию, концерт должен пройти 31 марта, он посвящен 90-летию со дня рождения Михаила Жванецкого. Среди звезд, которые примут участие, отмечены Глеб Калюжный, Павел Деревянко, Илья Соболев, Настасья Самбурская и другие артисты и комики. Звезды выйдут на сцену, чтобы вспомнить творчество Жванецкого.

Как сообщила НГС одна из зрительниц, которая хотела купить билет, в «Барвихе» объяснили, что получили информацию о том, что Никиты не будет на концерте. На официальной странице зала нет информации о том, что актер примет участие в мероприятии. При этом на сайте «Яндекс.Афиша» Кологривый указан, как один из актеров, с его лицом разместили банер. Описание к концерту одинаковое на двух сайтах, на первом нет только фамилии новосибирца.

Кологривый есть на афише, но в описании с официального сайта актера убрали

Сейчас осталось немного билетов для продажи, стоят они от 13 до 28 тысяч рублей.

С 18 на 19 марта Никита Кологривый отдыхал в кальян-баре Tangiers Lounge в Новосибирске. Актер приставал к одной из сотрудниц, после того, как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. НГС побывал в баре и пообщался с персоналом, они предполагают, что актер был в алкогольном опьянении. После случившегося на актера написали заявление, а сегодня доставили в отдел полиции — посмотрите видео.

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