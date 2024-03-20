Официантка дома, Кологривый молчит: что говорят сотрудники новосибирского заведения о дебоше актера

Так заведение выглядит внутри Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В новосибирском заведении, где Никита Кологривый укусил официантку, рассказали подробности инцидента. Сотрудники предполагают, что актер был в алкогольном опьянении. Также стало известно, что от работников Кологривого отталкивали не охранники, а организаторы, которые сопровождали его.



Инцидент с актером из сериала «Слово пацана» произошел ночью с 18 на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge. С сотрудниками на месте пообщалась корреспондент НГС Настасья Медведева. Они подтвердили, что Никита действительно был в баре вечером. Сегодня, 20 марта, официантка, которую он покусал, не работает.



Персонал отмечает, что сам Кологривый, предположительно, был в нетрезвом состоянии. На видео попали его организаторы, а не охранники. В заведение иногда приходят знаменитости, но подобных ситуаций до этого не было. По словам сотрудников, с актером пытались связаться после случившегося, но он не пошел на контакт.

Посмотрите видео о скандалах с Кологривым Источник: NGS.RU

Менеджер заведения Виктор сообщил, что обстоятельства случившегося уточняются. В заведении пока решили воздержаться от комментариев. При этом отметил, что Кологривый ничего не разрушил, поэтому к нему не применили физическую силу.



— Сейчас девушки на работе нет, сегодня, вероятно, не появится. Она в порядке, ничего угрожающего жизни и здоровью не произошло, — отметил Виктор. — Я не присутствовал здесь в тот день, но ситуация неприятная. Никто не пострадал, все могло обернуться иначе.

После случившегося, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. Сейчас проводится проверка, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, после примут решение. Недавно Никита Кологривый опоздал на встречу с фанатами в «Гастрокорте»: его ждали почти два часа, пришло около тысячи фанатов.



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