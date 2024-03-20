Кусался, дрался, танцевал и разделся в баре: как Никита Кологривый тусил в Новосибирске — видео скандалов

В Новосибирске на прошлых выходных побывал известный актер Никита Кологривый — звезда сериалов «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн». За несколько дней он успел попасть сразу в несколько скандалов.
Сначала он раскритиковал организаторов фан-встречи в кинотеатре «Победа». Актер 17 марта выступал на фестивале кино «Семейные традиции».
— У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать всё кино, вот и просирают, — эмоционально высказался Никита Кологривый.
Организаторы заявили, что конфликт был с одним из «сотрудников команды актера, но недоразумение было устранено и Никита вернулся на автограф-сессию к своим поклонникам».
На следующий день он сплясал на Масленице в Новосибирском зоопарке, но опоздал почти на два часа на фан-встречу в «Гастрокорт».
На этом приключения актера в Новосибирске не закончились. 20 марта появилось видео драки в одном из баров в ночь с 18 на 19 марта. Telegram-канал «Абзац» сообщил, что актер якобы подошел к сотруднице заведения, уже закрывшей смену, и лег к ней на колени. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил.
На видео с камер наблюдения можно увидеть, что после этого с сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране. На него написали заявление в полицию из-за устроенного дебоша.
Все похождения актера в городе мы собрали в одном видео выше.