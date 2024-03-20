Кусался, дрался, танцевал и разделся в баре: как Никита Кологривый тусил в Новосибирске — видео скандалов

На видео с камер наблюдения можно увидеть, что после этого с сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране. На него написали заявление в полицию из-за устроенного дебоша.