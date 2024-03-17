Актер Никита Кологривый опоздал на встречу с фанатами в «Гастрокорте» — его ждали почти два часа

Актер Никита Кологривый опознал на встречу с фанатами на «Гастрокорте» в Новосибирске. Информацию об этом НГС сообщила читательница Анастасия.
— Сбор гостей на встречу с Никитой заявлен на 19 часов, сам он должен был приехать к 20 часам. Но в итоге он опоздал и приехал только в 21:45, — рассказала девушка.
Директор Центрального рынка Алексей Виноградов в разговоре с корреспондентом НГС подтвердил факт опоздания Никиты Кологривого на встречу с фанатами. По его данным, в «Гастрокорте» собрались около тысячи человек, которые хотели лично увидеть актера. Также Виноградов рассказал, что опоздание Кологривого произошло потому, что тот записывал интервью или подкаст.
Напомним, накануне Никита Кологривый устроил скандал в кинотеатре «Победа» и высказал претензии к площадке. Сегодня артист отпраздновал масленицу в Новосибирском зоопарке жаркими танцами.