«Грубо нарушал общественный порядок»: на Кологривого написали заявление после дебоша в новосибирском ресторане

Сейчас проводится проверка Источник: «Абзац» / Telegram











Актера Никиту Кологривого обвинили в том, что он устроил дебош в ресторане Новосибирска. На него написали заявление в полицию, об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.



Ранее в Сети заявили, что в одном из заведений города звезда сериала «Слово пацана» укусил официантку за ногу. Также от его действий якобы пострадали два парня. Появилось видео, судя по которому актер снимал с себя одежду.

Инцидент попал на запись с камеры Источник: «Абзац» / Telegram

— В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в установленном законом порядке, — уточнили корреспонденту в МВД.



Недавно Никита Кологривый опоздал на встречу с фанатами в «Гастрокорте»: его ждали почти два часа, пришло около тысячи фанатов.

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