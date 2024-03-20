«Грубо нарушал общественный порядок»: на Кологривого написали заявление после дебоша в новосибирском ресторане

Актера Никиту Кологривого обвинили в том, что он устроил дебош в ресторане Новосибирска. На него написали заявление в полицию, об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.
Ранее в Сети заявили, что в одном из заведений города звезда сериала «Слово пацана» укусил официантку за ногу. Также от его действий якобы пострадали два парня. Появилось видео, судя по которому актер снимал с себя одежду.
— В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в установленном законом порядке, — уточнили корреспонденту в МВД.
Недавно Никита Кологривый опоздал на встречу с фанатами в «Гастрокорте»: его ждали почти два часа, пришло около тысячи фанатов.