НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -7

2 м/c,

ю-з.

 749мм 87%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,22
EUR 100,10
Реклама

СРОЧНО

Что происходит в Воронеже после атак беспилотников

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Как будут строить метро
Дома, о которых все говорят
Криминальное авто из салона
Доступное протезирование зубов
Где дети убившей младенца
Как подковывают лошадей
НГС в Telegram
Происшествия

«Грубо нарушал общественный порядок»: на Кологривого написали заявление после дебоша в новосибирском ресторане

Ранее в Сети заявили, что актер укусил официантку за ногу

549
Написать комментарий
Сейчас проводится проверка

Актера Никиту Кологривого обвинили в том, что он устроил дебош в ресторане Новосибирска. На него написали заявление в полицию, об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

Ранее в Сети заявили, что в одном из заведений города звезда сериала «Слово пацана» укусил официантку за ногу. Также от его действий якобы пострадали два парня. Появилось видео, судя по которому актер снимал с себя одежду.

Инцидент попал на запись с камеры

— В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в установленном законом порядке, — уточнили корреспонденту в МВД.

Недавно Никита Кологривый опоздал на встречу с фанатами в «Гастрокорте»: его ждали почти два часа, пришло около тысячи фанатов.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Никита Кологривый Конфликт Полиция МВД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Мнение
Ракам — забыть о бывших, Стрельцам — выбросить одежду: что делать в день весеннего равноденствия всем знакам Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Пока не увидела вывески ушедших брендов, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае
Полина Краснопевцева
корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Alex, 57

Cerberus, 27

В активном поиске, 48

P140, 34

Сергей, 62

Павел, 40

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Отделка и ремонт

0 ₽

Добавить объявление