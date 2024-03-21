Прокурор запросил 15 суток ареста для Никиты Кологривого после дебоша в баре

Сейчас звезда находится в зале суда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прокурор во время суда запросил для Никиты Кологривого административный арест на 15 суток по делу о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). Передает журналист НГС Анна Скок из зала суда.

Адвокат актера Андрей Жуков в ответ предложил назначить наказание в виде штрафа или ареста на сутки. Сам Кологривый тоже просит о штрафе.

Напомним, что Кологривому грозит за дебош в баре до 15 суток ареста или штраф в размере 1 тысячи рублей. Все, что известно о деле актера из Новосибирска НГС собирает в режиме онлайн.

С 18 на 19 марта Никита Кологривый отдыхал в кальян-баре Tangiers Lounge в Новосибирске. Актер приставал к одной из сотрудниц Алисе, после того, как девушка отказалась от внимания актера, он ее укусил и начал толкать сотрудников. НГС побывал в баре и пообщался с персоналом, они предполагают, что актер был в алкогольном опьянении. После случившегося на звезду написали заявление, а потом доставили в отдел полиции — посмотрите видео.



Ночь Никита провел в изоляторе, а девушка, к которой он приставал, закрыла социальные сети.

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