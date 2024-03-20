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Хостес закрыла соцсети, хозяин ждет расследования — НГС связался с девушкой, которую укусил Кологривый, а также ее директором

Пострадавшая Алиса пока никак не реагировала на скандал

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Алисе 28 лет, и у неё есть собственный бренд украшений

Корреспонденты НГС нашли женщину, которую укусил Никита Кологривый. Ей оказалась 28-летняя хостес кальян-бара Tangiers Lounge по имени Алиса. Мы позвонили девушке, она взяла трубку, но разговор не сложился.

— Алло, — сказала Алиса.

— Алиса, здравствуйте, — только успел произнести корреспондент, и женщина бросила трубку. После этого девушка закрыла все соцсети.

Директор кальян-бара Tangiers Lounge Роман Байдин на фоне своей сотрудницы оказался более словоохотлив. В разговоре с НГС он отметил, что заведение работает в прежнем режиме, и гостям не стоит беспокоиться за свою безопасность.

— Все удовлетворительно, но пока от других комментариев воздержусь. Пока все решается, урегулируется. Заявление написано, расследование идет, — отметил директор лаунж-бара Роман Байдин, посоветовав перезвонить ему через пару дней.

Тем временем Telegram-канал Baza опубликовал полное видео похождений Никиты Кологривого в кальян-баре в ночь на 19 марта. На записи видно, как актер мило беседует с сотрудницей заведения, лёжа головой у неё на коленях, тянет руки к её шее. Женщина отстраняется, убирает руки артиста, тот в ответ разворачивается и кусает её за бедро.

Полная запись конфликта с участием Никиты Кологривого

На защиту Алисы встали её коллеги. Конфликт быстро перерос в потасовку. В результате Кологривый сорвал с себя футболку и кинулся с кулаками на сотрудников заведения. 20 марта актёра задержали правоохранители и проводили в отдел полиции «Центральный». На артиста завели административное дело о мелком хулиганстве, решение по которому суд примет 21 марта.

Полную хронологию скандала с участием Никиты Кологривого вы можете изучит в нашем онлайне.

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