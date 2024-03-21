Придется отсыпаться: суд вынес решение по делу Никиты Кологривого — он задержится в Новосибирске, но уже не в отеле

Веселье актера поубавилось после решения суда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Судья Центрального районного суда Новосибирска вынес решение по делу Никиты Кологривого из-за дебоша в баре. Актеру назначили семь суток административного ареста за мелкое хулиганство.



Решение суда пока не вступило в законную силу.

Скандал произошел в ночь на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge. 20 марта появилось видео драки. Актер лежал на коленях у сотрудницы бара и начал к ней приставать. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. С сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране.

Актер признался, что был в тот момент пьян. 20 марта его задержали, и ночь Никита Кологривый провел в спецприемнике.

Никита Кологривый просил у суда помилования и наказание в виде штрафа. Судья в ответ пошутил, что помиловать может только президент. Актер подчеркнул, что попросил прощение у всех, кого обидел и извинения были приняты.

Мы вели онлайн-трансляцию с заседания.