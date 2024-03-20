Инцидент с актером из сериала «Слово пацана» произошел ночью с 18 на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Известного актера Никиту Кологривого задержала полиция в Новосибирске. Об этом корреспонденту НГС рассказал источник, знакомый с ситуацией. Актер не смог улететь сегодня, 20 марта, в Москву. Его доставили в отдел полиции «Центральный» из-за заявления о дебоше в баре.

Агент актера на звонки и сообщения корреспондента НГС не ответила. Телефон Кологривого также был занят.

Инцидент с актером из сериала «Слово пацана» произошел ночью с 18 на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge. Он попал на видео. 20 марта появилось видео драки. Telegram-канал «Абзац» сообщил, что актер якобы подошел к сотруднице заведения, уже закрывшей смену, и лег к ней на колени. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. С сотрудниками бара у актера завязалась драка, он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить охране.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт подачи заявления в полицию о дебоше.

Источник: NGS.RU

Подробности происшествия рассказали в самом заведении. Но и до этого, в выходные, актера заметили в конфликте с руководством кинотеатра «Победа». Подробнее о скандалах знаменитого сибиряка в родном городе — в коротком видео.



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