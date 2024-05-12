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Происшествия Снаряд разрушил дом в Белгороде Минобороны сообщило, что дом в Белгороде разрушен осколками ракеты «Точка-У»: что это за оружие

Минобороны сообщило, что дом в Белгороде разрушен осколками ракеты «Точка-У»: что это за оружие

Тактический ракетный комплекс разрабатывали еще в СССР

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Ракетный комплекс «Точка-У», фото Министерства обороны РФ

12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома. По информации Минобороны РФ дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитой российскими ПВО в ходе отражения атаки.

Комплекс «Точка-У» — советская разработка, усовершенствованный в конце восьмидесятых вариант комплекса «Точка», который находился на вооружении советской армии с середины семидесятых годов. Ракетный комплекс «Точка-У» был предназначен для поражения точечных малоразмерных целей (например, хранилищ боеприпасов и топлива) в глубине обороны противника.

Для обновленного ТРК была разработана специальная ракета 9М79–1 с увеличенной дальностью полета. Но «Точка-У» может использовать также ракеты, изготовленные для предыдущих моделей. Максимальная дальность стрельбы — 120 километров.

К моменту распада Советского Союза общее количество «Точек» всех модификаций приблизилось к трем сотням, после распада СССР, часть вооружения осталась в бывших союзных республиках. По информации издания «Военное обозрение» пусковые установки, вспомогательная техника и ракеты оставались у Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении и Азербайджана, некоторые из этих стран покупали или продавали оставшиеся «Точки», в том числе и друг другу. В каком объеме они были представлены в каждой из стран не уточняется.

По информации РИА Новости Российская Федерация активно использовала «Точку-У» для уничтожения военных объектов в Чечне, а также во время боевых действий в Южной Осетии 8–12 августа 2008 года. Согласно сообщениям издания RT, в 2019 году было завершено перевооружение российской армии на ОТРК «Искандер».

Это не первая атака с применением «Точки-У» на Белгородскую область. О сбитых над регионом ракетах этого ТРК Минобороны России сообщало и ранее. По информации министерства, за последние сутки средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У».

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