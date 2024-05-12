«Лет шести, потерялся»: в торговом центре Новосибирска заметили ребенка — его вернули родителям

Ситуацию прокомментировали в МВД Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Вечером 12 мая в соцсетях Новосибирска заявили о найденном мальчике. Он находился в торговом центре, сообщила автор поста в группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте».

— Лет шести, Потерялся. Не знает ничего, — сказано в сообщении.



Ребенка заметили в торговом центре «Гранд». По словам сибирячки, на место вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что родители ребенка были оперативно установлены полицейскими в связи с тем, что охранник своевременно сообщил о местонахождении мальчика на территории ТЦ.



Кроме того, родители также обратились в полицию — в результате ребенка вернули родственникам. В ведомстве уточнили, что семья благополучная. Полицейские устанавливают обстоятельства, почему ребенок был один.