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Происшествия «Лет шести, потерялся»: в торговом центре Новосибирска заметили ребенка — его вернули родителям

«Лет шести, потерялся»: в торговом центре Новосибирска заметили ребенка — его вернули родителям

Мальчика увидели на ОбьГЭСе

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Ситуацию прокомментировали в МВД

Вечером 12 мая в соцсетях Новосибирска заявили о найденном мальчике. Он находился в торговом центре, сообщила автор поста в группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте».

— Лет шести, Потерялся. Не знает ничего, — сказано в сообщении.

Ребенка заметили в торговом центре «Гранд». По словам сибирячки, на место вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что родители ребенка были оперативно установлены полицейскими в связи с тем, что охранник своевременно сообщил о местонахождении мальчика на территории ТЦ.

Кроме того, родители также обратились в полицию — в результате ребенка вернули родственникам. В ведомстве уточнили, что семья благополучная. Полицейские устанавливают обстоятельства, почему ребенок был один.

12 мая стало известно, что В Октябрьском районе Новосибирска пропала 37-летняя женщина. Ее местонахождение неизвестно с 6 мая.

ПО ТЕМЕ
Полиция Нашли ребенка Новосибирск ОбьГЭС МВД ТЦ
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