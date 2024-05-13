Владимир Путин предложил нового министра обороны взамен Сергея Шойгу

Владимир Путин предоставил Совету Федерации список кандидатур на министерские должности.
На место министра обороны президент предложил Андрея Белоусова. Остальные кандидаты на посты силовых ведомств остались прежними, имя Сергея Шойгу в списке не фигурирует.
Полный список президента:
на должность министра внутренних дел — Владимир Колокольцев;
министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков;
министра иностранных дел — Сергей Лавров;
министра обороны — Андрей Белоусов;
министра юстиции — Константин Чуйченко;
директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;
директора Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;
директора Федеральной службы войск национальной гвардии — Виктор Золотов;
директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев;
начальника Главного управления специальных программ президента — Александр Линц.
Сенаторы обсудят предложенные кандидатуры 13 и 14 мая.
Андрей Белоусов по образованию экономист. Он уже занимал посты министра экономического развития, помощника президента и первого вице-премьера.
— Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, — заявил Песков.