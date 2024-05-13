НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

ясная погода, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

южн.

 755мм 62%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,82
EUR 98,95
Реклама

ТЕМА ДНЯ

ДТП на Старом шоссе. Видео с места аварии

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Антирейтинг микрорайонов
Летний отдых для детей
Как строили метро
Делают город круче
Хам на блатном Land Cruiser
Как строят развязку
Как уберечь дачу от пожара
НГС в Telegram
Политика Владимир Путин предложил нового министра обороны взамен Сергея Шойгу

Владимир Путин предложил нового министра обороны взамен Сергея Шойгу

Остальные кандидаты на посты силовых ведомств остались прежними

1 269
16 комментариев
Премьер-министром нового правительства уже стал Михаил Мишустин

Владимир Путин предоставил Совету Федерации список кандидатур на министерские должности.

На место министра обороны президент предложил Андрея Белоусова. Остальные кандидаты на посты силовых ведомств остались прежними, имя Сергея Шойгу в списке не фигурирует.

Полный список президента:

  • на должность министра внутренних дел — Владимир Колокольцев;

  • министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков;

  • министра иностранных дел — Сергей Лавров;

  • министра обороны — Андрей Белоусов;

  • министра юстиции — Константин Чуйченко;

  • директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;

  • директора Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;

  • директора Федеральной службы войск национальной гвардии — Виктор Золотов;

  • директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев;

  • начальника Главного управления специальных программ президента — Александр Линц.

Сенаторы обсудят предложенные кандидатуры 13 и 14 мая.

Андрей Белоусов по образованию экономист. Он уже занимал посты министра экономического развития, помощника президента и первого вице-премьера.

— Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, — заявил Песков.

ПО ТЕМЕ
Путин Президент Совет Федерации Министр Шойгу
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Анна,  31

Сергей Симбирцев,  41

Марина,  38

ХулигаН,  45

Алена,  48

Ларс,  33

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление