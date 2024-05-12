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Количество пострадавших при обрушении в Белгороде

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Происшествия Снаряд разрушил дом в Белгороде Спецоперация на Украине При обрушении многоэтажки в Белгороде пострадали минимум 20 человек — среди них есть дети

При обрушении многоэтажки в Белгороде пострадали минимум 20 человек — среди них есть дети

Под завалами еще остаются люди

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Дом рухнул после попадания обломков ракеты

При обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Белгороде пострадали минимум 20 человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. При этом, по данным телеграм-канала SHOT, количество пострадавших выросло до 33.

Telegram-канал 112 опубликовал первичный список пострадавших:

  • Беляев В.А, 1969

  • Хилаев Д.А, 1996

  • Уткин А.П, 1947

  • Казакова С.Л, 1981

  • Меркулова А.Г, 1970

  • Тынченко П.А, 1936

Как сообщает МЧС, на данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка (по информации телеграм-канала 112, это 16-летний подросток и грудной малыш).

В СК России заявили, что несколько человек в результате ЧП погибли. Точное количество пока не называется. На месте работают спасатели МЧС России.

Все последние новости о происходящем мы рассказываем в режиме онлайн и в отдельном сюжете.

Если вы стали очевидцем ЧП в Белгороде, присылайте фото и видео нашей редакции.

Напомним, 12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома. По информации Минобороны РФ дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитом российскими ПВО в ходе отражения атаки. Оперативные службы сообщают, что в результате взрыва обрушились 16 квартир.

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