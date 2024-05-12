При обрушении многоэтажки в Белгороде пострадали минимум 20 человек — среди них есть дети

При обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Белгороде пострадали минимум 20 человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. При этом, по данным телеграм-канала SHOT, количество пострадавших выросло до 33.
Telegram-канал 112 опубликовал первичный список пострадавших:
Беляев В.А, 1969
Хилаев Д.А, 1996
Уткин А.П, 1947
Казакова С.Л, 1981
Меркулова А.Г, 1970
Тынченко П.А, 1936
Как сообщает МЧС, на данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка (по информации телеграм-канала 112, это 16-летний подросток и грудной малыш).
В СК России заявили, что несколько человек в результате ЧП погибли. Точное количество пока не называется. На месте работают спасатели МЧС России.
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Напомним, 12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома. По информации Минобороны РФ дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитом российскими ПВО в ходе отражения атаки. Оперативные службы сообщают, что в результате взрыва обрушились 16 квартир.