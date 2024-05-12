«Это дорогостоящая игрушка»: новосибирскому метро исполнилось 45 лет — история большой стройки

Александр Ощепков / NGS.RU, souz-nso.ru Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, souz-nso.ru











12 мая исполняется 45 лет с начала строительства новосибирского метрополитена. Планы по возведению подземки появились еще в 1946 году, а 12 мая 1979-го на месте будущей станции «Октябрьская» забили первую сваю. Сейчас метрополитен состоит из 13 действующих станций и «Спортивной». К юбилею подземки о ее истории рассказал один из первых строителей — Виктор Миронов. Подробности — в этом материале.

Что было до первой сваи?

Официальная дата начала строительства метрополитена в Новосибирске — 12 мая 1979 года. При этом планы по возведению подземки появились ещё в послевоенные годы. В разговоре с журналистом НГС Виктор Миронов, занимавший в 80-х годах пост заведующего отделом строительства Горкома КПСС, вспомнил, как начиналась стройка.

— В это трудно поверить, но начало строительству метрополитена в Новосибирске было положено в далёком 1946 году, когда группе специалистов под руководством Ильи Соколова-Добрева поручили разработать генеральный план города. К 1954 году появились три варианта схем метрополитена, ориентированных на разную численность населения Новосибирска к 1980 году: в 800 тысяч жителей, 1 и 1,2 миллиона человек при сохранении одинаковой принципиальной схемы развития города, — говорит собеседник.

Так выглядел центр города во время строительства метро Источник: форум «Новосибирск в фотозагадках»











Но в те годы город не был готов к стройке таких масштабов. Первая официальная встреча руководителей города и технических специалистов прошла в 1965 году — тогда обсуждали возможность включения метрополитена в разрабатываемый генеральный план Новосибирска. При этом принципиальное согласие было получено.



Три года в Новосибирске проводился большой научный комплекс исследований транспортных проблем для определения основных и вспомогательных показателей для расчётов, вспоминает Виктор Миронов.

Строительство станции «Площадь Гарина-Михайловского» Источник: форум «Новосибирск в фотозагадках»











Дело сдвинулось с места в 1971 году — тогда утвердили проект комплексной схемы перспективного развития всех видов городского пассажирского транспорта на 1970–2000 годы с обоснованием начала строительства метрополитена в 1975 году.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Виктор Миронов отметил, что первый этап подготовки к строительству метро стоил больших усилий. Над разработкой трудились несколько проектных институтов, руководство города и области. Решающее постановление подписали в 1979 году.



Почему метро сдали так быстро?

В 1985-м году, когда закончилась первая очередь строительства, Виктору Миронову поступил приказ сверху: отложить все дела и заняться исключительно подземкой.

— И вот, как говорится, работа шла денно и нощно. Если говорить о цифрах, то за один только 1985 год было освоено 40% строительно-монтажных работ от всего объема. Активно помогали промышленные предприятия, районы были закреплены за каждым участком метро, поэтому всё так быстро шло.

Работы проверяли каждую неделю — целая группа специалистов регулярно спускалась под землю.

— Самое примечательное, что каждую субботу мы шли пешком от депо «Ельцовское» по всей линии — до самой «Студенческой». С нами шло большое количество руководителей участков строительно-монтажных организаций. Где-то останавливались и смотрели на ход строительства. Оценивали, как идут работы, по ходу принимались какие-то решения, — говорит строитель.

Перегон между «Студенческой» и «Площадью Маркса» Источник: форум «Новосибирск в фотозагадках»











По мнению Виктора Миронова, новосибирское метро построили так быстро, потому что в те времена чиновники несли персональную ответственность за каждый этап стройки.



— После того, как постановление вышло, и обкомы, и горкомы, и предприятия привлекли. Распределили, кто за какой район отвечает. К примеру, Октябрьский район: первый секретарь Октябрьского райкома отвечал за эту станцию. Иногда нужно было помочь людьми, что-то изготовить. Кроме того, это было очень большое общее дело, — объяснил собеседник.

Дорогая игрушка

Первые пассажиры воспользовались новосибирским метро 7 января 1986 года. Проект развития метрополитена утвердили за пять лет до этого. Согласно генеральному плану, метро должно состоять из пяти линий общей протяжённостью 91,4 км и иметь в своём составе 53 станции.

Многое из постановления Совмина СССР от 1981 года осталось лишь на бумаге. В 2019 году в Новосибирске приступили к строительству станции «Спортивная». В 2024 году некоторые уже называют ее долгостроем. Ее обещали сдать в 2022 году, но поезда до сих пор проезжают мимо.

Станция «Спортивная» в 2022 году выглядела так Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам Виктора Миронова, «Спортивная» с самого начала не была станцией первой значимости. Строитель считает, что проблемы с её строительством и введением в эксплуатацию связаны с нехваткой денег.



— Помню, в те времена губернатором ещё был Виктор Толоконский, на заседании штаба прозвучала от него такая фраза: «Строительство метро — это дорогостоящая игрушка», — заявил эксперт.

Проблема касается не только Новосибирска, но и всех регионов, где есть метро, считает строитель. Виктор Миронов уверен: без средств из федерального бюджета метрополитен развивать невозможно.

Строительство в районе театра «Глобус» Источник: форум «Новосибирск в фотозагадках»











Ранее НГС писал, что 12 апреля станция «Спортивная» получила положительное заключение «Главгосэкспертизы». О проблеме со сдачей объекта высказывался мэр Новосибирска Максим Кудрявцев — в своей предвыборной программе он заявил, что такая ситуация негативно влияет на имидж Новосибирска.



— За последние несколько лет город понес серьезные имиджевые потери из-за срывов сроков ввода станции метро «Спортивная», из-за отсутствия необходимой для включения в программы федерального софинансирования документации для продолжения строительства Дзержинской и Ленинской линий метрополитена. По многим муниципальным проектам проектировщики сталкиваются со сложностями при согласовании в «Главгосэкспертизе», — говорилось в документе.



В этом же документе Максим Кудрявцев указал, что проблема с проектированием и контролем за бюджетными объектами есть и в других регионах. По его словам, необходимо перестроить работу мэрии и муниципальных учреждений так, чтобы проектирование бюджетных строек находилось под контролем регионального проектного бюро. Он отметил, что выведение той же функции на муниципальный уровень понижает качество подготовки документов.



Планы по развитию новосибирского метро построили на десятки лет вперед — до 2050 года и дальше. Всего в городе хотят запустить еще 32 станции. При этом Минтранс России в ближайшее время не собирается выделять городу деньги на подземку. Как в таких условиях будут действовать власти — читайте в этом материале.