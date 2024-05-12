«Цвет и мерцание столбов»: новосибирский астрофотограф снял полярное сияние — рассматриваем буйство красок

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков записал на видео полярное сияние. Кадры космического явления он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
— Было отлично видно невооруженным глазом цвет и мерцание столбов. Еще удивила «свечка» в небе, висящая неподвижно четыре часа на одном месте, она становилась то ярче, то тусклей, то вовсе пропадала, но потом разгоралась вновь, — сообщил Алексей Поляков.
Астрофотограф рассказал НГС, что съемка велась рядом с Жеребцово. Речь идет о полях перед селом Плотниково.
Жители Новосибирской области могут наблюдать полярные сияния второй день, космическое явление сопровождает магнитные бури. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, настолько сильная магнитная буря на Земле произошла впервые за 20 лет.
Очередные изменения в магнитосфере прогнозируются 13 и 14 мая.