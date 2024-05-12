«Кота откачивали пожарные»: квартира вспыхнула в доме на ОбьГЭСе — видео с места пожара

Пожар случился в доме на улице Печатников Источник: Александра











Накануне в квартире жилого дома в Новосибирске вспыхнул пожар. Из горящего жилья спасли белого кота по кличке Вася — сейчас он находится под наблюдением врачей в ветклинике.



Об этом рассказала НГС жительница Новосибирска Александра. Пожар случился 11 мая в квартире ее дедушки на улице Печатников. Известно, что мужчина жил один с котом, в момент произошедшего сибиряк не был дома.



— Кота откачивали пожарные, потом соседка отвезла его ветклинику. С котом все хорошо, он в стационаре под наблюдение врачей, — сказала Александра. — Дедушка находится в квартире в дальней комнате, которая не пострадала от огня. У него есть все необходимое, завтра будут проводить электричество.



По данным МЧС, горела четырехкомнатная квартира Источник: Александра











Сибирячка уточнила, что родственники планируют восстановить квартиру после пожара. Жилье хотят отмыть, кроме того, в нем сделают ремонт. Питомец мужчины сейчас находится в ветклинике «Друг», рассказала девушка. НГС позвонил врачам и узнал, в каком состоянии находится кот Вася.



— Животное сегодня я наблюдаю с утра. Он поступил вчера, сейчас в стабильном состоянии, но в стабильно тяжёлом, — рассказала НГС врач Ирина Андронова. — Все будет понятно в динамике.



По словам ветеринара, сейчас кот самостоятельно не ест, но может передвигаться. Дальнейшая тактика лечения будет понятна по обследованию.



— Планируется сделать ему рентген — повторить его. У него пострадали верхние дыхательные пути. Это ожидаемо, — сказала Ирина Андронова. — Но он идет на поправку. Капается круглосуточно.



Примерный возраст кота составляет три года, сообщила специалист со ссылкой на врача, который принимал животное. Как только Вася начнет самостоятельно есть, его отпустят домой.

Место пожара на видео Источник: Александра

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону НГС сообщили, что пожарные прибыли на место происшествия в 16:15. Ликвидировать открытое горение удалось в 16:27.



— Горящая квартира 4-х комнатная, в одной из комнат горели домашние вещи, на площади 20 квадратных метров. Горевшая комната была обшита вагонкой, также закопчены лоджия, коридор, смежная комната, — сообщили в ведомстве. — Было проведено дымоудаление при помощи дымососа «Сибирь».



Инцидент случился в доме №9 по улице Печатников, при помощи спасательных устройств из подъезда эвакуировали 4 человека. Кроме того, самостоятельно эвакуировались четверо, из них 1 ребенок. Погибших и травмированных нет.

