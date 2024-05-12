«Кота откачивали пожарные»: квартира вспыхнула в доме на ОбьГЭСе — видео с места пожара

Накануне в квартире жилого дома в Новосибирске вспыхнул пожар. Из горящего жилья спасли белого кота по кличке Вася — сейчас он находится под наблюдением врачей в ветклинике.
Об этом рассказала НГС жительница Новосибирска Александра. Пожар случился 11 мая в квартире ее дедушки на улице Печатников. Известно, что мужчина жил один с котом, в момент произошедшего сибиряк не был дома.
— Кота откачивали пожарные, потом соседка отвезла его ветклинику. С котом все хорошо, он в стационаре под наблюдение врачей, — сказала Александра. — Дедушка находится в квартире в дальней комнате, которая не пострадала от огня. У него есть все необходимое, завтра будут проводить электричество.
Сибирячка уточнила, что родственники планируют восстановить квартиру после пожара. Жилье хотят отмыть, кроме того, в нем сделают ремонт. Питомец мужчины сейчас находится в ветклинике «Друг», рассказала девушка. НГС позвонил врачам и узнал, в каком состоянии находится кот Вася.
— Животное сегодня я наблюдаю с утра. Он поступил вчера, сейчас в стабильном состоянии, но в стабильно тяжёлом, — рассказала НГС врач Ирина Андронова. — Все будет понятно в динамике.
По словам ветеринара, сейчас кот самостоятельно не ест, но может передвигаться. Дальнейшая тактика лечения будет понятна по обследованию.
— Планируется сделать ему рентген — повторить его. У него пострадали верхние дыхательные пути. Это ожидаемо, — сказала Ирина Андронова. — Но он идет на поправку. Капается круглосуточно.
Примерный возраст кота составляет три года, сообщила специалист со ссылкой на врача, который принимал животное. Как только Вася начнет самостоятельно есть, его отпустят домой.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону НГС сообщили, что пожарные прибыли на место происшествия в 16:15. Ликвидировать открытое горение удалось в 16:27.
— Горящая квартира 4-х комнатная, в одной из комнат горели домашние вещи, на площади 20 квадратных метров. Горевшая комната была обшита вагонкой, также закопчены лоджия, коридор, смежная комната, — сообщили в ведомстве. — Было проведено дымоудаление при помощи дымососа «Сибирь».
Инцидент случился в доме №9 по улице Печатников, при помощи спасательных устройств из подъезда эвакуировали 4 человека. Кроме того, самостоятельно эвакуировались четверо, из них 1 ребенок. Погибших и травмированных нет.
В начале мая в районе аэропорта Толмачево произошел пожар. Инцидент случился на улице Пушкина в Оби.