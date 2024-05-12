Родила в 50 лет и счастлива: учительница создала семью с бывшим учеником, наплевав на разницу в возрасте

В Красноярском крае живет необычная семья, которая ломает стереотипы и не обращает внимание на косые взгляды. Впервые Ирина и Алексей встретились в школе. Она была учительницей информатики, он — ученик пятого класса. Понятно, что никакой романтики тогда между ними не было. Но Алексей запомнил Ирину, как внимательного, неравнодушного педагога. Во время учебы в университете он зашел поприветствовать любимую учительницу и почувствовал, что это его судьба.