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Семья Родила в 50 лет и счастлива: учительница создала семью с бывшим учеником, наплевав на разницу в возрасте

Родила в 50 лет и счастлива: учительница создала семью с бывшим учеником, наплевав на разницу в возрасте

Ради молодого возлюбленного она развелась с мужем после 20 лет брака

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В Красноярском крае живет необычная семья, которая ломает стереотипы и не обращает внимание на косые взгляды. Впервые Ирина и Алексей встретились в школе. Она была учительницей информатики, он — ученик пятого класса. Понятно, что никакой романтики тогда между ними не было. Но Алексей запомнил Ирину, как внимательного, неравнодушного педагога. Во время учебы в университете он зашел поприветствовать любимую учительницу и почувствовал, что это его судьба.

— Где-то на третьем курсе института, он зашел в школу, поделиться своими новостями, поделиться своими планами на жизнь. Начал периодически бывать у нас. А в какой-то момент стал оставаться. Сидел, просто смотрел на меня влюбленными глазами. А потом пришел и сказал: «Я тебя люблю», — вспоминает женщина неожиданное признание.

Ирина и Алексей поженились, когда ей было 40, а ему — 25. Через 10 лет у них родился долгожданный малыш — Юра. Сейчас мальчику 1 год и 1 месяц — здоровяк-непоседа обожает бассейн и игры-развивайки.

В коротком видео чуть выше супруги откровенно рассказывают, как пережили период подготовки к родам, а Ирина признается, трудно ли быть молодой матерью в 50 лет.

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Поздние роды Роженица Неравный брак Семья Учитель Ученик
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