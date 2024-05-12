«Мы не из пробирки»: пенсионерки-близнецы рассказали, чем похожи, а чем отличаются. Взгляните на них

Сестры Корельские из Архангельска про себя шутят, что в магазине им зеркало не нужно, достаточно посмотреть друг на друга. Любовь и Надежда — однояйцевые близнецы и похожи один в один. В жизни сестер всё одинаково: характеры, профессии, вкусы и увлечения и даже количество детей. Поэтому их часто путают даже родственники, но отличия между сестрами все-таки есть. Как сложилась жизнь похожих двойняшек, пенсионерки рассказали на видео выше.