«Мы не из пробирки»: пенсионерки-близнецы рассказали, чем похожи, а чем отличаются. Взгляните на них

Сестры Корельские из Архангельска про себя шутят, что в магазине им зеркало не нужно, достаточно посмотреть друг на друга. Любовь и Надежда — однояйцевые близнецы и похожи один в один. В жизни сестер всё одинаково: характеры, профессии, вкусы и увлечения и даже количество детей. Поэтому их часто путают даже родственники, но отличия между сестрами все-таки есть. Как сложилась жизнь похожих двойняшек, пенсионерки рассказали на видео выше.
Сестер часто путают, но они не обижаются. Признаются, что всегда воспринимали друг друга как единое целое — они однояйцевые близнецы. Зато мама всегда отличала своих дочек, их появление стало сюрпризом для семьи — ведь тогда еще не было УЗИ-аппаратов.
— Мы родились с весом кило восемьсот. Таких крошек сложно было выходить, и нас на печке в вате согревали. Еще там была бабушка, которая посмотрела на нас и сказала маме: «Крести, а то завтра же умрут». Вызывали батюшку, покрестил и говорит маме: «Надейся да люби — может, и не помрут», — рассказывают сестры Корельские.
У Любови и Надежды есть младшая сестра, которую назвали Вера.
Сейчас Надежда и Любовь на пенсии. У них большая семья: у каждой по двое взрослых детей и подрастающие внуки. И все они часто собираются большой семьей в родовом деревенском доме. Пенсионерки занимаются внуками и любимым хобби. Сестер объединяет любовь к музыке. Весь свой жизненный путь они поют, поэтому их часто можно увидеть на городских мероприятиях.
— У нас был такой комментарий от людей, когда мы участвовали в проекте «Похожие непохожести»: «Чего смотреть-то, теперь все из пробирки». А им отвечают: «Нет-нет. Вот эти, которым по 65 лет, они настоящие». Это мы с Любой такую оценку услышали от людей, что они-то настоящие, — со смехом рассказывают сестры Корельские.