Под рухнувшим домом в Белгороде погибли 15 человек, из-под завалов достают тела детей. Краткая хроника трагедии

Главное о трагедии — в одном видео Источник: Городские порталы

12 мая в Белгороде прозвучал сигнал тревоги. Вскоре из-за атаки со стороны ВСУ рухнул подъезд многоэтажки. К утру 13 мая известно о 15 погибших, среди них есть дети.



Собрали в одном тексте краткую хронику трагедии.

Обрушение

В 11:20 в городе объявили пятый за день сигнал ракетной опасности. Как сообщает Министерство обороны РФ, в 11:40 средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагменты одной из сбитых ракет повредили жилой дом.



Обрушились 40 квартир. К месту трагедии бросились спасатели, медики и обычные добровольцы. Люди сами таскали камни и вручную оттаскивали автомобили, которые мешали проезду. Вместе с ними работал и губернатор области Вячеслав Гладков.

Момент ЧП попал на видео Источник: Mash / T.me

Вскоре из-под завалов начали доставать выживших. Уже к 12:30 спасли 12 человек, из них двое — дети. Спасатели работали, несмотря на то, что у дома могла рухнуть крыша. К сожалению, именно это и произошло примерно в 12:40.



Сотрудники МЧС не пострадали. Однако вести работы стало сложнее. Тем не менее, завалы продолжали разбирать, а из соседних подъездов эвакуировали людей.

Волонтеры весь день помогали спасателям Источник: Kremlin_Russian

Официальная реакция

СК тем временем возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направили криминалистов и экспертов центрального аппарата СК.



Глава Минздрава Михаил Мурашко направил в город дополнительные бригады медиков. Главы разных регионов выражали соболезнования и предлагали помощь.

Так дом выглядел до повторного обрушения Источник: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Последовала и реакция дипломатов.



— Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры, — сказала спецпредставитель МИД Мария Захарова.

Момент падения крыши разрушенного дома в Белгороде, внизу находились десятки людей Источник: «Раньше всех. Ну почти» / Telegram-канал

Спасение людей

Периодически работы приходилось прерывать из-за новых сигналов ракетной опасности. Время от времени объявляли минуты тишины. Напомним, это время при спасательных работах, когда устраняются все источники посторонних звуков, чтобы услышать пострадавших в завалах.

Из-под руин доставали всё новых раненых. К вечеру 12 мая было известно о 20 пострадавших. В их числе двое детей: 1,5-месячный малыш и 16-летний подросток. За жизнь младенца будут бороться столичные врачи.

— Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кадры спасательной операции Источник: МЧС России

Минздрав запустил горячую линию для родственников пострадавших при обрушении дома. Телефон +7 (4722) 23-58-58 работает с 09:00 до 22:00.



К сожалению, не все жители дома выжили. Известно о 15 погибших, среди них есть дети.

Позднее губернатор региона объяснил, что список погибших не публикуют, так как не все тела погибших могут опознать. Работы по разбору руин продолжались и ночью. Под завалами всё еще могут оставаться выжившие

Для пострадавших развернули пункт временного размещения. Спасатели были вынуждены прерывать поиски людей из-за ракетной опасности Источник: SHOT / T.me

Новый обстрел

Вечером 12 мая Белгород снова попал под сильный обстрел со стороны ВСУ. Погибли три человека. Ранены пять человек, трое — в больницах.



— К большому горю, погибли трое мирных жителей — девушка 19 лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал по поводу обстрела Гладков.

Последствия вечернего обстрела Источник: Telegram-канал Вячеслава Гладкова









