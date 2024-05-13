Под рухнувшим домом в Белгороде погибли 15 человек, из-под завалов достают тела детей. Краткая хроника трагедии

12 мая в Белгороде прозвучал сигнал тревоги. Вскоре из-за атаки со стороны ВСУ рухнул подъезд многоэтажки. К утру 13 мая известно о 15 погибших, среди них есть дети.
Собрали в одном тексте краткую хронику трагедии.
Обрушение
В 11:20 в городе объявили пятый за день сигнал ракетной опасности. Как сообщает Министерство обороны РФ, в 11:40 средства ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагменты одной из сбитых ракет повредили жилой дом.
Обрушились 40 квартир. К месту трагедии бросились спасатели, медики и обычные добровольцы. Люди сами таскали камни и вручную оттаскивали автомобили, которые мешали проезду. Вместе с ними работал и губернатор области Вячеслав Гладков.
Вскоре из-под завалов начали доставать выживших. Уже к 12:30 спасли 12 человек, из них двое — дети. Спасатели работали, несмотря на то, что у дома могла рухнуть крыша. К сожалению, именно это и произошло примерно в 12:40.
Сотрудники МЧС не пострадали. Однако вести работы стало сложнее. Тем не менее, завалы продолжали разбирать, а из соседних подъездов эвакуировали людей.
Официальная реакция
СК тем временем возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направили криминалистов и экспертов центрального аппарата СК.
Глава Минздрава Михаил Мурашко направил в город дополнительные бригады медиков. Главы разных регионов выражали соболезнования и предлагали помощь.
Последовала и реакция дипломатов.
— Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры, — сказала спецпредставитель МИД Мария Захарова.
Спасение людей
Периодически работы приходилось прерывать из-за новых сигналов ракетной опасности. Время от времени объявляли минуты тишины. Напомним, это время при спасательных работах, когда устраняются все источники посторонних звуков, чтобы услышать пострадавших в завалах.
Из-под руин доставали всё новых раненых. К вечеру 12 мая было известно о 20 пострадавших. В их числе двое детей: 1,5-месячный малыш и 16-летний подросток. За жизнь младенца будут бороться столичные врачи.
— Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Минздрав запустил горячую линию для родственников пострадавших при обрушении дома. Телефон +7 (4722) 23-58-58 работает с 09:00 до 22:00.
К сожалению, не все жители дома выжили. Известно о 15 погибших, среди них есть дети.
Позднее губернатор региона объяснил, что список погибших не публикуют, так как не все тела погибших могут опознать. Работы по разбору руин продолжались и ночью. Под завалами всё еще могут оставаться выжившие
Новый обстрел
Вечером 12 мая Белгород снова попал под сильный обстрел со стороны ВСУ. Погибли три человека. Ранены пять человек, трое — в больницах.
— К большому горю, погибли трое мирных жителей — девушка 19 лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал по поводу обстрела Гладков.
Спасательные работы продолжаются. Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн.