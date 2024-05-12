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Происшествия Автобус упал в Мойку подробности Петербургского предпринимателя по ошибке «похоронили» вместе с пассажирами упавшего в Мойку автобуса

Петербургского предпринимателя по ошибке «похоронили» вместе с пассажирами упавшего в Мойку автобуса

В салоне нашли его документы

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Спасение пассажиров

Один из списка погибших в результате трагедии на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге оказался в нем из-за нелепой случайности — в утонувшем автобусе нашли его документы, которые предприниматель потерял в общественном транспорте около полугода назад.

«Фонтанка» и Городские порталы приносят свои извинения Дмитрию Л. за ошибочное упоминание его имени в числе погибших. Мы также просим прощения у близких предпринимателя за вызванные у них эмоции.

О том, что информация о его гибели преждевременна, «Фонтанке» сообщил сам Дмитрий.

— В автобусе были выловлены документы, которые были потеряны в октябре 2023 года, я тогда потерял кошелек с карточками на Васильевском острове в 42-м автобусе. Получается ситуация: я звонил диспетчеру, оставлял [заявку], что потерял [кошелек с документами]. Никто не перезвонил из водителей. Маршрут автобуса № 262, который попал в ДТП, обслуживается тем же автопарком, ООО «Такси». В кошельке был полис ДМС, в котором указаны мои данные, — рассказал мужчина.

Дмитрий уточнил, что кошелек он мог выронить при выходе из автобуса либо оставил, когда в автобусе перекладывал вещи.

— Я обнаружил пропажу, когда уже доехал до дома. Куда он [кошелек] пошел дальше, непонятно, потому что через два дня после случившегося кто-то пытался этими карточками оплатить проезд. Я успел заблокировать, и мне приходили оповещения об отказах, — рассказал он.

За двое суток информация о «гибели» успела дойти до налоговой службы. Дмитрий рассказал, что его матери позвонили и оставили номер соцзащиты, с которой связывался уже сам Дмитрий. Ночью домой к петербуржцу приезжала полиция, звонили из дежурной части.

Имя действительно погибшего в автобусе «Фонтанке» известно. Его близкие подтвердили факт гибели.

Кого точно опознали

Среди погибших в результате аварии на Большой Морской родные опознали молодого спортсмена. Он был завсегдатаем спортзала, друзья и знакомые называли его Мишей.

Имя шестого в списке погибших после падения автобуса в Мойку стало известно «Фонтанке» 12 мая. Это 26-летний Абдулмуталиб В. Его смерть редакции подтвердили в близком окружении мужчины.

— Мы Мишу знали по спортзалу. Душа коллектива. Он очень интенсивно качался и этим, собственно, отличался от зальского «планктона», — рассказали «Фонтанке» его друзья.

Днем 10 мая автобус № 262 упал в реку Мойку. В первые же минуты на помощь пассажирам автобуса бросились люди из проезжавших мимо автомобилей.

По официальным данным, скончались семеро. Всего в автобусе ехали восемь пассажиров, выжил только один. Водителю также удалось спастись.

Возбуждено два уголовных дела, водитель Рахматшох Курбонов арестован судом на два месяца. Также задержан начальник автоколонны компании-перевозчика.

На допросе водитель заявил о неисправности тормозов. А его супруга рассказала, что мужчина отдохнул считаные часы перед выходом на рейс. Перевозчик эту информацию опровергает. Видеорегистратор, направленный на водителя, показал, что за минуты до аварии водитель не спал, от дороги не отвлекался.

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