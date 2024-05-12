«Не поделили дорогу»: на Старом шоссе произошло ДТП — видео с места аварии

Вечером 12 мая в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», речь идет об участке дороги вблизи Матвеевки.
— Водители внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и седана Toyota Vista Ardeo не поделили дорогу, — сказано в сообщении. — На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и карета скорой помощи.
Очевидцы сняли место ДТП на видео. На кадрах можно заметить поврежденные машины, которые стоят у дороги. Судя по видео, на месте аварии также находится полиция.
Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации пользователей сервиса, авария случилась на Старом шоссе, на участке трассы отсутствуют пробки.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску. В ведомстве сообщили, что ДТП без пострадавших.
— В данном ДТП никто из участников не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, — уточнили в ведомстве.
Накануне на Северном обходе Новосибирска случилась авария. В ДТП травмы получили четыре человека.