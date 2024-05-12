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Происшествия «Не поделили дорогу»: на Старом шоссе произошло ДТП — видео с места аварии

«Не поделили дорогу»: на Старом шоссе произошло ДТП — видео с места аварии

Никто из участников ДТП не пострадал

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Авария случилась вблизи Матвеевки

Вечером 12 мая в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», речь идет об участке дороги вблизи Матвеевки.

— Водители внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и седана Toyota Vista Ardeo не поделили дорогу, — сказано в сообщении. — На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и карета скорой помощи.

На кадрах можно заметить поврежденные автомобили

Очевидцы сняли место ДТП на видео. На кадрах можно заметить поврежденные машины, которые стоят у дороги. Судя по видео, на месте аварии также находится полиция.

Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации пользователей сервиса, авария случилась на Старом шоссе, на участке трассы отсутствуют пробки.

Данные о ДТП появились на сайте 2ГИС

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску. В ведомстве сообщили, что ДТП без пострадавших.

— В данном ДТП никто из участников не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, — уточнили в ведомстве.

Накануне на Северном обходе Новосибирска случилась авария. В ДТП травмы получили четыре человека.

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ДТП Авария Старое шоссе Новосибирск МЧС Скорая помощь
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