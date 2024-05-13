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Политика онлайн-трансляция Новый министр обороны вместо Шойгу: какие кадровые перестановки произошли в российской власти

Новый министр обороны вместо Шойгу: какие кадровые перестановки произошли в российской власти

В режиме онлайн-хроники рассказываем обо всём по порядку

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О серьезных кадровых перестановках в кабинете министров стало известно вечером 12 мая. О том, кто куда перешел и кому достались руководящие посты, по порядку рассказываем в онлайн-хронике.

Кроме кандидатуры нового министра обороны РФ Владимир Путин в правительстве еще один новый кандидат на должность. Руководить Счетной палаты РФ будет Борис Ковальчук, сын бизнесмена Юрия Ковальчука, занимающего пост замруководителя контрольного управления администрации президента.

Сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Детали биографии Сергея Шойгу

Родился 21 мая 1955 года в городе Чадане Тувинской АССР.

В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель».

С 1977 по 1988 год работал в трестах Красноярска, Кызыла, Ачинска, Саяногорска, Абакана.

С 1988 года находился на партийной работе, в 1990 году переехал в Москву, стал заместителем председателя Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству.

В апреле 1991 года возглавил Российский корпус спасателей, на базе которого был создан Госкомитет РФ по чрезвычайным ситуациям, преобразованный в МЧС, первым министром по чрезвычайным ситуациям РФ стал Сергей Шойгу.

С 2012 году Шойгу недолго проработал губернатором Московской области.

6 ноября 2012 года указом президента РФ Путина назначен министром обороны.

Именем Сергея Шойгу названы улицы в городах Чадан и Шагонар (Республика Тыва).

Что известно про Андрея Белоусова, который станет министром обороны

Андрей Рэмович Белоусов родился в Москве, в марте ему исполнилось 65 лет.

В 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик». Доктор экономических наук. Тема его работы — «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики».

В 1986 году он стал младшим научным сотрудником Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Проработал там 20 лет.

В армии Андрей Белоусов не служил, так как учился в аспирантуре, что дало ему отсрочку от призыва.

В 1999 году Белоусов стал консультантом Министерства экономики РФ, параллельно работая внештатным советником премьер-министров РФ: Евгения Примакова, Сергея Степашина, Михаила Касьянова (признан в РФ иностранным агентом) и Михаила Фрадкова.

С 2006 года на госслужбе — стал заместителем министра экономического развития РФ Германа Грефа.

В 2008–2012 годах Белоусов получил повышение в аппарат правительства РФ. Вместе с Игорем Шуваловым он отвечал за формирование экономической повестки страны.

В 2012 году Дмитрий Медведев назначил Белоусова на пост министра экономразвития РФ.

С 2013 года стал помощником президента Путина по экономическим вопросам.

В 2020 году Белоусов стал первым заместителем премьера Мишустина.

В 2020 году Андрей Белоусов заработал 31,7 млн рублей, а его супруга по традиции больше — 61,6 млн рублей.

Белоусов считается одним из ближайших соратников Мишустина. Вместе с ним политологи относят его к технократам — людям, которые склонны применять инженерные и рациональные методы для решения проблем.

Несмотря на то что Белоусов является доктором наук, он довольно-таки воцерковленный человек — периодически служит алтарником в одном из храмов Владимирской области.

Фото: официальный сайт правительства РФ

Что такое Совет безопасности, который возглавил Шойгу

Функции Совбеза прописаны в законе «О безопасности» — он является «конституционным совещательным органом, который готовит решения президента России по вопросам:

  • обеспечения безопасности;

  • организации обороны, оборонного производства, военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами;

  • защиты конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности РФ;

  • готовит предложения о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий, о применении специальных экономических мер;

  • готовит предложения о введении или отмене военного положения.

Председателем Совбеза является Владимир Путин, а оперативным руководителем — секретарь, то есть теперь Сергей Шойгу. При этом зампред секретаря Дмитрий Медведев подчиняется непосредственно президенту.

При Путине Совбез стал главным органом, принимающим стратегические решения. Большинство заседаний проходит в закрытом режиме, а публике показывают лишь вступительную речь президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новые назначения в правительстве.

— Новая должность Патрушева будет известна через несколько дней.

— Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей.

Кроме того, Песков заявил, что Валерий Герасимов останется начальником Генштаба ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин предложил на должность главы Минобороны РФ Андрея Белоусова — экономиста и бывшего вице-премьера России.

Михаил Контуев

На сайте Министерства обороны РФ главой ведомства пока указан Сергей Шойгу.

При министре обороны РФ Сергее Шойгу, пишет ТАСС, в оргструктуру армии были возвращены дивизии, ранее переформатированные в бригады.

В Минобороны отказались от услуг коммерческих компаний при ремонте техники и обеспечении питанием в полевых условиях, чуть позже в пользу российских производителей отказались от покупки иностранной военной техники.

Сформированы Силы специальных операций, а затем — Воздушно-космические силы.

В 2019 году количество контрактников в ВС РФ впервые превысило количество солдат и матросов, проходивших срочную службу (400 тыс. и 267 тыс. соответственно), появились научные роты, где служат студенты и выпускники гражданских вузов.

В 2016 году по инициативе Шойгу было создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия».

Михаил Контуев

Президент России Владимир Путин предложил оставить силовой блок без изменений:

  • МВД — Колокольцев;

  • МЧС — Куренков;

  • МИД — Лавров;

  • Минюст — Чуйченко;

  • СВР — Нарышкин;

  • ФСБ — Бортников;

  • Росгвардия — Золотов;

  • ФСО — Кочнев.

Сенаторы проведут консультации по предложенным кандидатурам в силовой блок правительства на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Михаил Контуев

Ранее секретарем Совета безопасности РФ был Николай Патрушев. Он освобожден от должности указом президента в связи с переходом на другую работу. Дмитрий Песков пообещал, что Кремль объявит о его новом назначении в ближайшее время. Он подчеркнул, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов останется на месте.

Михаил Контуев

Владимир Путин нашел для Сергея Шойгу новую должность. Он назначил его секретарем Совета безопасности РФ.

Сергей Шойгу работал на посту министра обороны РФ с нобря 2012 года
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