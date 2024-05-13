Новый министр обороны вместо Шойгу: какие кадровые перестановки произошли в российской власти

О серьезных кадровых перестановках в кабинете министров стало известно вечером 12 мая. О том, кто куда перешел и кому достались руководящие посты, по порядку рассказываем в онлайн-хронике.
Кроме кандидатуры нового министра обороны РФ Владимир Путин в правительстве еще один новый кандидат на должность. Руководить Счетной палаты РФ будет Борис Ковальчук, сын бизнесмена Юрия Ковальчука, занимающего пост замруководителя контрольного управления администрации президента.
Сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Документ вступил в силу со дня его подписания.
Детали биографии Сергея Шойгу
Родился 21 мая 1955 года в городе Чадане Тувинской АССР.
В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель».
С 1977 по 1988 год работал в трестах Красноярска, Кызыла, Ачинска, Саяногорска, Абакана.
С 1988 года находился на партийной работе, в 1990 году переехал в Москву, стал заместителем председателя Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству.
В апреле 1991 года возглавил Российский корпус спасателей, на базе которого был создан Госкомитет РФ по чрезвычайным ситуациям, преобразованный в МЧС, первым министром по чрезвычайным ситуациям РФ стал Сергей Шойгу.
С 2012 году Шойгу недолго проработал губернатором Московской области.
6 ноября 2012 года указом президента РФ Путина назначен министром обороны.
Именем Сергея Шойгу названы улицы в городах Чадан и Шагонар (Республика Тыва).
Что известно про Андрея Белоусова, который станет министром обороны
Андрей Рэмович Белоусов родился в Москве, в марте ему исполнилось 65 лет.
В 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик». Доктор экономических наук. Тема его работы — «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики».
В 1986 году он стал младшим научным сотрудником Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Проработал там 20 лет.
В армии Андрей Белоусов не служил, так как учился в аспирантуре, что дало ему отсрочку от призыва.
В 1999 году Белоусов стал консультантом Министерства экономики РФ, параллельно работая внештатным советником премьер-министров РФ: Евгения Примакова, Сергея Степашина, Михаила Касьянова (признан в РФ иностранным агентом) и Михаила Фрадкова.
С 2006 года на госслужбе — стал заместителем министра экономического развития РФ Германа Грефа.
В 2008–2012 годах Белоусов получил повышение в аппарат правительства РФ. Вместе с Игорем Шуваловым он отвечал за формирование экономической повестки страны.
В 2012 году Дмитрий Медведев назначил Белоусова на пост министра экономразвития РФ.
С 2013 года стал помощником президента Путина по экономическим вопросам.
В 2020 году Белоусов стал первым заместителем премьера Мишустина.
В 2020 году Андрей Белоусов заработал 31,7 млн рублей, а его супруга по традиции больше — 61,6 млн рублей.
Белоусов считается одним из ближайших соратников Мишустина. Вместе с ним политологи относят его к технократам — людям, которые склонны применять инженерные и рациональные методы для решения проблем.
Несмотря на то что Белоусов является доктором наук, он довольно-таки воцерковленный человек — периодически служит алтарником в одном из храмов Владимирской области.
Фото: официальный сайт правительства РФ
Что такое Совет безопасности, который возглавил Шойгу
Функции Совбеза прописаны в законе «О безопасности» — он является «конституционным совещательным органом, который готовит решения президента России по вопросам:
обеспечения безопасности;
организации обороны, оборонного производства, военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами;
защиты конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности РФ;
готовит предложения о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий, о применении специальных экономических мер;
готовит предложения о введении или отмене военного положения.
Председателем Совбеза является Владимир Путин, а оперативным руководителем — секретарь, то есть теперь Сергей Шойгу. При этом зампред секретаря Дмитрий Медведев подчиняется непосредственно президенту.
При Путине Совбез стал главным органом, принимающим стратегические решения. Большинство заседаний проходит в закрытом режиме, а публике показывают лишь вступительную речь президента.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новые назначения в правительстве.
— Новая должность Патрушева будет известна через несколько дней.
— Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей.
Кроме того, Песков заявил, что Валерий Герасимов останется начальником Генштаба ВС РФ.
Президент РФ Владимир Путин предложил на должность главы Минобороны РФ Андрея Белоусова — экономиста и бывшего вице-премьера России.
На сайте Министерства обороны РФ главой ведомства пока указан Сергей Шойгу.
При министре обороны РФ Сергее Шойгу, пишет ТАСС, в оргструктуру армии были возвращены дивизии, ранее переформатированные в бригады.
В Минобороны отказались от услуг коммерческих компаний при ремонте техники и обеспечении питанием в полевых условиях, чуть позже в пользу российских производителей отказались от покупки иностранной военной техники.
Сформированы Силы специальных операций, а затем — Воздушно-космические силы.
В 2019 году количество контрактников в ВС РФ впервые превысило количество солдат и матросов, проходивших срочную службу (400 тыс. и 267 тыс. соответственно), появились научные роты, где служат студенты и выпускники гражданских вузов.
В 2016 году по инициативе Шойгу было создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия».
Президент России Владимир Путин предложил оставить силовой блок без изменений:
МВД — Колокольцев;
МЧС — Куренков;
МИД — Лавров;
Минюст — Чуйченко;
СВР — Нарышкин;
ФСБ — Бортников;
Росгвардия — Золотов;
ФСО — Кочнев.
Сенаторы проведут консультации по предложенным кандидатурам в силовой блок правительства на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.
Ранее секретарем Совета безопасности РФ был Николай Патрушев. Он освобожден от должности указом президента в связи с переходом на другую работу. Дмитрий Песков пообещал, что Кремль объявит о его новом назначении в ближайшее время. Он подчеркнул, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов останется на месте.
Владимир Путин нашел для Сергея Шойгу новую должность. Он назначил его секретарем Совета безопасности РФ.