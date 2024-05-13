Новый министр обороны вместо Шойгу: какие кадровые перестановки произошли в российской власти

Что известно про Андрея Белоусова, который станет министром обороны

Андрей Рэмович Белоусов родился в Москве, в марте ему исполнилось 65 лет.

В 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик». Доктор экономических наук. Тема его работы — «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики».

В 1986 году он стал младшим научным сотрудником Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Проработал там 20 лет.

В армии Андрей Белоусов не служил, так как учился в аспирантуре, что дало ему отсрочку от призыва.

В 1999 году Белоусов стал консультантом Министерства экономики РФ, параллельно работая внештатным советником премьер-министров РФ: Евгения Примакова, Сергея Степашина, Михаила Касьянова (признан в РФ иностранным агентом) и Михаила Фрадкова.

С 2006 года на госслужбе — стал заместителем министра экономического развития РФ Германа Грефа.

В 2008–2012 годах Белоусов получил повышение в аппарат правительства РФ. Вместе с Игорем Шуваловым он отвечал за формирование экономической повестки страны.

В 2012 году Дмитрий Медведев назначил Белоусова на пост министра экономразвития РФ.

С 2013 года стал помощником президента Путина по экономическим вопросам.

В 2020 году Белоусов стал первым заместителем премьера Мишустина.

В 2020 году Андрей Белоусов заработал 31,7 млн рублей, а его супруга по традиции больше — 61,6 млн рублей.

Белоусов считается одним из ближайших соратников Мишустина. Вместе с ним политологи относят его к технократам — людям, которые склонны применять инженерные и рациональные методы для решения проблем.

Несмотря на то что Белоусов является доктором наук, он довольно-таки воцерковленный человек — периодически служит алтарником в одном из храмов Владимирской области.