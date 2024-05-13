Ближайшая аптека — в Турции. Как в Россию ввозят контрабандой исчезнувшие лекарства из-за рубежа

По словам Александры, помогать людям с покупкой лекарств незаконно, но кто-то должен это делать Источник: Лекарства под заказ из Турции / T.me











После ввода санкций и ухода многих фармкомпаний с рынка россияне мучаются из-за нехватки лекарств. Из аптек то и дело пропадают препараты от аллергии, диабета, инфаркта, астмы и других болезней. Исчезают и медикаменты, внесенные в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), прожить без которых многим пациентам просто невозможно.

В поисках нужных лекарств россияне отправляются за границу, а если возможности уехать за рубеж нет — обращаются к фарм-байерам. Так называют людей, которые на заказ закупают медикаменты в Турции, Египте и странах Европы, а потом привозят их в Россию.

В Сети существует множество чатов, где пациенты могут сделать необходимый заказ. Некоторые фарм-байеры живут за границей на постоянной основе, а медпрепараты отправляют курьерами. Одним словом, доставка лекарств из-за рубежа — целый бизнес.

MSK1.RU поговорил с фарм-байерами и их клиентами о том, как они доставляют лекарства из-за рубежа, на какие медикаменты наибольший спрос и безопасно ли принимать иностранные таблетки.

Лидер — Турция

— Уважаемые покупатели! Представляем вам огромный ассортимент лекарств из Турции! У нас вы сможете приобрести только оригинальные и качественные препараты. Интересующие вопросы задавать менеджеру.

Такое сообщение можно увидеть почти в каждом чате фарм-байеров с однотипными названиями: «Лекарства на заказ», «Лекарства из Турции», «Аптека в Дубае», «Китайская аптека» и так далее. В них состоят тысячи человек — люди, которые не могут найти нужные им препараты в российских аптеках.

Ассортимент лекарств в таких чатах огромен: есть и обезболивающие, и антидепрессанты, и гормональные средства, и контрацептивы, и витамины. На фотографиях — упаковки с иностранными названиями, а внизу подписи: «Обезболивающее средство. Препарат предназначен для уменьшения боли и воспаления на момент использования, на прогрессирование заболевания не влияет. 50 мл — 770 руб.»

Источник: Лекарство из Турции / T.me











Источник: Лекарства под заказ из Турции / T.me











Самые популярные страны, где сейчас закупают лекарства: Турция, Египет, Израиль, Индия, Китай, Германия. Наибольшим спросом всё-таки пользуется Турция — там и большой выбор препаратов, и приемлемые цены. Кто-то закупается нужными медикаментами во время отпуска.



— Я ездила отдыхать в Турцию, моя подруга попросила меня привезти ей лекарства. Уже несколько месяцев она принимает антидепрессанты «Ципралекс». В русской аптеке упаковка из 28 таблеток стоит от 2400 тысяч рублей и нужен рецепт. В аптеке в турецком Белеке рецепт был не нужен, а упаковка в пересчете с лир на рубли вышла всего 400 рублей, — рассказала читательница MSK1.RU Валерия.

Также из-за рубежа везут обезболивающие, препараты для ЖКТ и витамины. Например, москвичка Анна регулярно закупается лекарствами как для себя, так и для близких в Турции во время поездок на море.

— Когда летаю в Россию, привожу с собой родным несколько упаковок разных безрецептурных лекарств, и в основном среди них препараты для ЖКТ, железо и обезболивающие. Порой они стоят даже сильно дешевле, чем в России, — отметила она.

Можно всё, кроме антибиотиков

В Турции иностранцы регулярно заходят в аптеки и покупают лекарства по несколько пачек. В основном берут обезболивающие и сердечные препараты, а также витамины, иногда узкоспециализированные средства, как гормоны для щитовидной железы или противозачаточные.

— Несколько раз приходили иностранцы, покупали несколько пачек одного лекарства. То есть было и пять, и семь, и десять единиц. У них не было рецепта, выписанного [турецким] доктором, и однажды я спросил в шутку: «Зачем вам так много сразу?» Девушка сказала, что она отправляет семье на родину, — рассказал MSK1.RU турецкий фармацевт Мехмет.

Источник: Лекарства с Турции / T.me











По его словам, россияне за полную стоимость покупают очень дорогие лекарства, да еще и в больших объемах. Часто обращаются и за антибиотиками, но их в Турции продают только по рецепту.



— Спрашивают очень часто антибиотики. Видно, что иностранцы, и хотят купить много. Но так как в Турции продажа антибиотиков только по рецепту доктора, я не могу их продавать иностранцам, это запрещено, — уточнил Мехмет.

Помогать незаконно?

Александра занимается закупкой и доставкой лекарств в Россию вот уже несколько лет. Изначально она возила препараты для мамы, а потом круг заказчиков вырос. Теперь она летает в Турцию и покупает сразу много самых востребованных средств. Часть заказов доставляют курьеры — судя по всему, это отдельный бизнес. Для них существуют собственные чаты.

Источник: Курьеры Турция / T.me











Услугами курьера может воспользоваться каждый человек, которому нужно доставить из-за рубежа лекарства, одежду, продукты питания — что угодно. К ним обращаются и фарм-байеры, вот только как строится это сотрудничество, говорят неохотно.

Александра утверждает, что возит медикаменты, чтобы помочь пациентам, которые не могут прожить без исчезнувших из аптек лекарств.

— Люди мучаются с нехваткой онкопрепаратов. А те, что есть, ужасного качества. Также мучаются больные паркинсонизмом. Просто исчезли из аптек многие препараты, — уточнила она.

Список самых востребованных лекарств большой, но сформировался и определенный топ. Чаще всего россиянам требуются онкопрепараты, например «Тамоксифен». В российских аптеках можно купить это средство производства отечественной компании. Но многие сомневаются в его качестве и заказывают иностранный, который изъяли из продажи в России.

Источник: Megapteka.ru











Еще берут средства против болезни Паркинсона — «Мадопар» и «Реквип». «Мадопар» найти в аптеках трудно, да и стоит он немало — около 5000 рублей. Турецкий препарат выходит всего 800 рублей.

Востребованы лекарства от диабета — «Форсига» и «Галвус». Входит в список и гормональный препарат «Метипред». Список показаний для его назначения обширный — от ревматоидного артрита и заболеваний кожи до рака легкого и гепатита.

Источник: Megapteka.ru











Часто на фотографиях фарм-байеров мелькают «Оземпик» и «Саксенда», которые прописывают при диабете, но в последнее время используют для похудения. Эти лекарства стоят около 18 тысяч рублей , и некоторые продавцы наживаются на пациентах.

— Половина чатов мошеннические. Предоплату отправляют люди, а потом с концами. Особенно за «Саксенду» или «Оземпик»… Потому что дорогие лекарства, — говорит Александра.

Дело не в дефиците?

Качество отечественных аналогов пропавших лекарств — вопрос риторический, отметил в разговоре с MSK1.RU провизор Алексей. По его словам, всё зависит от исходного сырья, наличия посторонних химических примесей и степени очистки.

— Российские производители могут закупать импортное сырье за границей для последующей локализации «бесшовного» производства. Поэтому провести сравнительный анализ между оригинальными препаратами и отечественными дженериками не представляется возможным, — объяснил он. — Яркий пример — в подавляющем большинстве медикаментов есть такая добавка, как картофельный крахмал.

Если препарат производят в России, то активное действующее вещество может быть зарубежным, а этот самый крахмал — российским. Алексей, провизор

Провизор уточнил, что «Мадопар» сейчас действительно в очень большом дефиците — компания Roche еще в 2021-м уведомила о том, что постепенно будет выводить препарат из российского рынка из-за методики расчета цен на лекарства из списка ЖНВЛП. Последнюю партию лекарства получили летом того же года.



Тем не менее большинство препаратов, которые возят фарм-байеры, в аптеках есть. Например, на рынке присутствует «Реквип» производства Великобритании, «Форсига» производства Швеции, «Галвус» транснациональной компании Novartis, и даже в избытке.

— «Метипреда нет», но есть «Солу-Медрол» производства Pfizer, США. Касательно «Оземпика», власти выдали принудительную лицензию на выпуск аналога «Семавика». Производство полностью локализовано. Сейчас его выпускает компания «Герофарм». «Саксенды» нет, но есть датский препарат «Виктоза» и российский «Энлигрия», который, впрочем, отнюдь не дешевле своих импортных аналогов, — рассказал Алексей.

Могут везти фальшивки?

В разгар сезона клещей повысился спрос и на «Бравекто», который применяли для профилактики и лечения укусов насекомых у животных. Из российских аптек он практически пропал — остатки лекарства еще можно найти на маркетплейсах, однако оно взлетело в цене почти в два раза.

Теперь эти таблетки активно закупают в Турции, рассказала MSK1.RU фарм-байер Наита. Предложения о заказе «Бравекто» появились и в различных чатах.

Источник: Бравекто на заказ / T.me











Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков предупредил, что препараты, ввезенные параллельным импортом, могут оказаться фальшивыми. Кроме того, курьеры часто не соблюдают необходимые условия перевозки, что может негативно повлиять на качество средства.



— Сейчас везут [препараты] сомнительного качества, может, даже фальсификаты. Фактически это частные перекупщики. Где они его взяли, как они его везли, не был ли нарушен температурный режим, сроки годности и так далее, мы не знаем, — отметил ветврач в разговоре с MSK1.RU.



О рисках наткнуться на фальшивки говорит и директор АНО «Институт независимой экспертизы» Рамзан Аслаханов. По данным Росздравнадзора, доля поддельных лекарств на рынке составляет мизерное количество — 0,02–0,03%. Эта статистика не отображает реальность, считает Аслаханов. Тем более что многие лекарства ввозят частным путем.

— Есть препараты, на которые неправильно оформлены документы, есть продукция, сделанная на основе контрафактной субстанции, или если в ее состав входит контрафактный компонент. Естественно, это не те цифры, которые приводит Росздравнадзор, а гораздо больше, — рассказал MSK1.RU Аслаханов.



Незаконный бизнес?

По словам Александры, помогать людям с покупкой лекарств незаконно. О том, как препараты провозят через границу, фарм-байер тоже не распространяется.



— Я не могу рассказывать все тонкости. И так всё очень строго. Каждый рискует. Таможня может просто забрать лекарства, если увидит больше пяти пачек, — сказала она.

Источник: Лекарства с Турции / T.me











В то же время Наита говорит, что передает курьеру до 25 единиц лекарств. О том, сколько упаковок препарата можно ввезти в Россию, данных нет. Лекарства, которые содержат наркотические и психотропные вещества, можно ввозить только в ограниченных количествах, говорится в разъяснении Федеральной таможенной службы, но точная цифра не указана.



Согласно Постановлению Правительства РФ № 853 «Об утверждении Правил ввоза лекарственных средств для медицинского применения в Российскую Федерацию», физические лица могут ввозить лекарства из других стран только для личного использования. При себе нужно иметь рецепт и выписку из истории болезни.

Если препарат не зарегистрирован в России, для его ввоза необходимо специальное разрешение Минздрава. А при перелете лекарство надо указать в таможенной декларации. Если не выполнить условия, то можно получить штраф до 100 тысяч рублей .

В Россию запрещено ввозить фальсифицированные, недоброкачественные и контрфактные лекарственные препараты. Нарушившим закон грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей .

А вы заказываете лекарства из-за рубежа? Да Нет

По словам фармакологов, сейчас российский фармацевтический рынок на 90% зависит от зарубежных фармсубстанций. Создать новые лекарства компании не могут из-за недостаточной поддержки властей. Тем временем с прилавков аптек регулярно пропадают важные препараты. MSK1.RU узнал у экспертов, с чем это связано.

