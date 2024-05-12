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Весна «Встречается достаточно редко»: новосибирец нашел на берегу реки необычный гриб

«Встречается достаточно редко»: новосибирец нашел на берегу реки необычный гриб

Весенняя находка оказалась несъедобной

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Гриб нашли в Тогучинском районе

Житель Новосибирской области, биолог обнаружил необычный гриб. Его нашли в Тогучинском районе, недалеко от Карпысакского водопада.

— Это думонтиния шишковатая. Паразитирует на растениях рода ветреница, — объяснил НГС Ринат Султанов. — Весенний гриб, встречается достаточно редко.

Этот гриб растет в Сибири до конца мая

Он уточнил, что нашел гриб в зарослях ивы на берегу реки Буготак несколько дней назад, 10 мая. По словам Султанова, думонтиния шишковатая — несъедобный гриб. В Сибири он растет до конца мая.

В Новосибирской области уже начался грибной сезон, жители региона находят в лесах в том числе сморчковые шапочки. Рассказываем, где можно собрать грибы.

ПО ТЕМЕ
Грибы Биолог Тогучинский район Карпысакский водопад
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