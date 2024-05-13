Тело лежит рядом: на левом берегу столкнулись автомобиль и ПАЗик — кадры с места ДТП

ДТП произошло утром в понедельник Источник: читатель НГС











В Новосибирске сегодня, 13 мая, утром на левом берегу произошло ДТП, в котором столкнулись ПАЗик и легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы, рядом с местом аварии лежит тело.

ДТП произошло на повороте с улицы Большой в район Затона. Из-за столкновения, судя по данным 2ГИС, собралась пробка.

Из-за удара легковой автомобиль сильно пострадал Источник: Читатель НГС

— Мы стояли в пробке. Были пожарные и реанимация. Пробки со всех сторон. Километровые. С Димитровского моста, с Затона, с Дивногорского, — рассказала читательница НГС.



Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску, но на момент публикации комментарий не поступил.

Вечером 12 мая в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водители внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и седана Toyota Vista Ardeo не поделили дорогу