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Водитель погиб в ДТП на левом берегу

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Происшествия Тело лежит рядом: на левом берегу столкнулись автомобиль и ПАЗик — кадры с места ДТП

Тело лежит рядом: на левом берегу столкнулись автомобиль и ПАЗик — кадры с места ДТП

Из-за аварии собралкась пробка

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3 комментария
ДТП произошло утром в понедельник

В Новосибирске сегодня, 13 мая, утром на левом берегу произошло ДТП, в котором столкнулись ПАЗик и легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы, рядом с местом аварии лежит тело.

ДТП произошло на повороте с улицы Большой в район Затона. Из-за столкновения, судя по данным 2ГИС, собралась пробка.

Из-за удара легковой автомобиль сильно пострадал

— Мы стояли в пробке. Были пожарные и реанимация. Пробки со всех сторон. Километровые. С Димитровского моста, с Затона, с Дивногорского, — рассказала читательница НГС.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску, но на момент публикации комментарий не поступил.

Вечером 12 мая в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водители внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и седана Toyota Vista Ardeo не поделили дорогу

Обновлено

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло в 5:06. 18-летний водитель, который управлял Subaru Legacy, ехал по улице Большая в сторону улицы 1-ая Кустарная. По дороге у дома 310к 1 по улице Большая водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, которым управлял 55-летний водитель.

Из-за удара водитель Subaru получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель ПАЗ не пострадал. Трое пассажиров автомобиля Subaru доставлены в лечебное учреждение. Характер их травмы уточняется.

На месте работают наряд ДПС, следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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