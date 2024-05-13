Тело лежит рядом: на левом берегу столкнулись автомобиль и ПАЗик — кадры с места ДТП

В Новосибирске сегодня, 13 мая, утром на левом берегу произошло ДТП, в котором столкнулись ПАЗик и легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы, рядом с местом аварии лежит тело.
ДТП произошло на повороте с улицы Большой в район Затона. Из-за столкновения, судя по данным 2ГИС, собралась пробка.
— Мы стояли в пробке. Были пожарные и реанимация. Пробки со всех сторон. Километровые. С Димитровского моста, с Затона, с Дивногорского, — рассказала читательница НГС.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску, но на момент публикации комментарий не поступил.
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Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло в 5:06. 18-летний водитель, который управлял Subaru Legacy, ехал по улице Большая в сторону улицы 1-ая Кустарная. По дороге у дома 310к 1 по улице Большая водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, которым управлял 55-летний водитель.
Из-за удара водитель Subaru получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель ПАЗ не пострадал. Трое пассажиров автомобиля Subaru доставлены в лечебное учреждение. Характер их травмы уточняется.
На месте работают наряд ДПС, следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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