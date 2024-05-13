Новосибирцев предупредили о сильном ветре — возможны порывы до 21 м/с

В регионе ожидается теплая, но ветренная погода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области сегодня, 13 мая, возможен сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.



— 13 мая в Омской области дождь, гроза, град, ветер 17–22 м/с. В Новосибирской области ветер до 21 м/с, — указано на сайте учреждения.



На сайте «Западно-Сибирского УГМС» также говорится о том, что в Новосибирской области сегодня ожидается южный ветер силой 7–12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура составит +22...+27 градусов. В Новосибирске ветер южный, 7–12 м/с, температура +22...+24 градуса.

На этой неделе, по информации специальных сервисов, в Новосибирске ожидается теплая, но дождливая погода. Самую холодную ночь прогнозируют в четверг 16 мая, когда температура опустится до +4 градусов. Тогда возможен и самый прохладный день с температурой в +16 градусов. Более подробный прогноз читайте в этом материале.

Сегодня, 13 мая, в Новосибирске закончился отопительный сезон. На этой неделе начнутся первые испытания на теплосетях.