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Весна Новосибирцев предупредили о сильном ветре — возможны порывы до 21 м/с

Новосибирцев предупредили о сильном ветре — возможны порывы до 21 м/с

В регионе ожидается тепло до +27 градусов

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В регионе ожидается теплая, но ветренная погода

В Новосибирской области сегодня, 13 мая, возможен сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

— 13 мая в Омской области дождь, гроза, град, ветер 17–22 м/с. В Новосибирской области ветер до 21 м/с, — указано на сайте учреждения.

На сайте «Западно-Сибирского УГМС» также говорится о том, что в Новосибирской области сегодня ожидается южный ветер силой 7–12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура составит +22...+27 градусов. В Новосибирске ветер южный, 7–12 м/с, температура +22...+24 градуса.

На этой неделе, по информации специальных сервисов, в Новосибирске ожидается теплая, но дождливая погода. Самую холодную ночь прогнозируют в четверг 16 мая, когда температура опустится до +4 градусов. Тогда возможен и самый прохладный день с температурой в +16 градусов. Более подробный прогноз читайте в этом материале.

Сегодня, 13 мая, в Новосибирске закончился отопительный сезон. На этой неделе начнутся первые испытания на теплосетях.

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