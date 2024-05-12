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Весна +27 градусов и дожди: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

+27 градусов и дожди: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

На рабочей неделе ожидается теплая погода

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Дожди и жара будут чередоваться

На предстоящей неделе в Новосибирске ожидается жаркая, но дождливая погода. По прогнозам погодных сервисов, столбики термометров поднимутся выше +25 градусов. Чего еще ждать от погоды в ближайшие дни — в материале НГС.

Самым холодным днем недели станет 15 мая

По данным сервиса «Яндекс.Погоды», неделя обещает быть теплой. Самым жарким днем недели станет вторник, 14 мая. Температура воздуха днем прогреется до +27 градусов, ночью ожидается до +14. Днем возможна небольшая облачность. Самый холодный день недели наступит уже на следующий день. 15 мая ожидается дождь, температура воздуха днем составит +14, ночью — +6 градусов.

Выпадение осадков ожидается 15 и 18 мая

Gismeteo также прогнозирует теплую, но дождливую погоду. По данным сервиса, выпадение осадков ожидается 15 и 18 мая. Самым теплым днем станет вторник 14 мая, воздух в светлое время суток прогреется до +26, ночью температура воздуха за окном составит +12 градусов. Самым холодным днем недели станет четверг, 16 мая. Днем ожидается до +16, ночью — до +4 градусов.

Самым теплым днем недели станет понедельник, 13 мая

Сервис «Погода.Mail» прогнозирует, что самым теплым днем недели станет понедельник, 13 мая. Днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов, ночью ожидается до +10 градусов. На протяжении всей недели нас ждет облачная погода, единственным солнечным днем станет среда, 15 мая.

Ранее мы разобрались, чего ждать от погоды в Новосибирской области будущим летом. Синоптики пока не обещают жару.

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