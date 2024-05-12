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Под завалами в Белгороде найден живой человек

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Происшествия Снаряд разрушил дом в Белгороде Спецоперация на Украине «Я в ужасе, такого еще не было никогда». Жительницы Белгорода — о ракетном ударе и обрушении многоквартирного дома

«Я в ужасе, такого еще не было никогда». Жительницы Белгорода — о ракетном ударе и обрушении многоквартирного дома

Они рассказали о моменте атаки и пережитых эмоциях

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте

В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ обрушился целый подъезд многоэтажного дома. ЧП произошло в районе Харьковской горы на улице Щорса. Корреспондент MSK1.RU пообщался с местной жительницей Анной и ее мамой и узнал, как всё происходило на их глазах.

— Сегодня в 12-м часу дня я была в доме за городом, который находится в нескольких километрах от места происшествия. Тогда пришло уведомление о ракетной опасности, и я услышала звуки нескольких мощных взрывов. Открыла Telegram-каналы, чтобы, как заведено, посмотреть, где это было и сработала ли наша система ПВО. Ну и увидела новость о том, что обрушился подъезд жилого дома на Харгоре, — рассказала MSK1.RU Анна.

По ее словам, сообщение ее сильно шокировало:

— Я была в ужасе, потому что такого раньше не было никогда. В многоквартирных домах обычно выбивало стекла в окнах, были посечены фасады, повреждались автомобили рядом. Но такого не было, — поделилась с MSK1.RU Анна.

Я сразу подумала о том, что, наверное, будет много жертв и пострадавших, потому что как-никак воскресенье. Люди отдыхают дома перед рабочей неделей.

Укрыться в безопасное место и обзвонить всех близких во время обстрелов — давно привычные действия для всех белгородцев. Именно это и сделала белгородка, получив предупреждение о ракетной опасности.

— Конечно, я обзвонила подруг, потому они как раз живут в районе Харьковской горы, где и случилась трагедия. К счастью, никто из моих знакомых не оказался поблизости. А семья находилась со мной. После начала интенсивных атак мы перебрались жить за город. У нас в частном доме есть подвал, и здесь мы чувствуем себя в относительной безопасности, — рассказала MSK1.RU Анна.

Инна, мама Анны, в этот момент также находилась дома, отчетливо услышала хлопки от ракетного удара и сразу побежала прятаться в подвал. По словам женщины, звук был очень громкими и раздался во всем городе:

— В Белгороде это слышали все во всех уголках города, он же сам по себе небольшой. Это же были не осколки, это прямо ракета, соприкосновение с землей. Было очень громко, тряслась земля, стекла ходуном ходили, — рассказала MSK1.RU Инна.

В переписке в ее рабочих чатах сразу началась перекличка:

— В рабочих чатах попросили отписаться, все ли живы, есть ли у кого-то пострадавшие родственники, нужна ли какая-то помощь. К счастью, она никому не потребовалась. Многие мои коллеги и знакомые живут на Харгоре, но не на этой улице, — поделилась Инна.

Инна рассказала, что прилеты в Белгороде в последние дни участились.

— Последние несколько дней лупят неимоверно. Прошлой ночью, например, 10 раз была ракетная опасность. Сегодня утром мне пришло 4 предупреждения об опасности. Я не понимаю, за что это всё. Это же обычный жилой район, где находятся дома мирных граждан, детские сады и школы. Я очень переживаю, — волнуется местная жительница.

Все последние новости о происходящем мы рассказываем в режиме онлайн и в отдельном сюжете.

12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд в восьмиподъездном десятиэтажном доме. В подъезде 40 квартир. Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.

Дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитом российской ПВО в ходе отражения атаки. Оперативные службы сообщают, что в результате взрыва обрушились 16 квартир.

По предварительным данным, пострадали минимум 20 человек, среди них есть дети. Повреждены 62 квартиры и 11 машин.

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Белгород Обрушение дома Местные жители
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