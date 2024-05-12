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Завалы, перевернутые машины и эвакуация. Показываем, как сейчас выглядит разрушенный осколками ракеты дом в Белгороде

Собрали кадры с места трагедии, которая унесла жизни людей

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Спасатели эвакуировали жителей всего дома

В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ обрушился целый подъезд многоэтажного дома. По предварительным данным, ЧП унесло жизни шестерых человек, еще 20 жильцов пострадали. Сейчас сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательную операцию. Публикуем кадры с места происшествия.

Подъезд рухнул полностью
Под завалами оказались люди
Обрушение случилось днем 12 мая после ракетного удара по городу
На месте разбора завалов дома сохраняется угроза обрушения
Всех жителей дома эвакуировали
Перекрытие обвалилось уже после взрыва
На месте ЧП завалило машины
На месте работает губернатор области Вячеслав Гладков
После обрушения на завалах дома произошел пожар
Жильцов разместили в маневренном фонде

12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд в восьмиподъездном десятиэтажном доме. Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.

Дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитой российскими ПВО в ходе отражения атаки. Все новости о происходящем мы рассказываем в режиме онлайн и в отдельном сюжете.

Если вы стали очевидцем ЧП в Белгороде, присылайте фото и видео нашей редакции.
Звоните круглосуточно+7 982 630 3102
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Белгородская область Белгород Обрушение дома Снаряд попал в дом
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