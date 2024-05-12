Завалы, перевернутые машины и эвакуация. Показываем, как сейчас выглядит разрушенный осколками ракеты дом в Белгороде
Собрали кадры с места трагедии, которая унесла жизни людей
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В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ обрушился целый подъезд многоэтажного дома. По предварительным данным, ЧП унесло жизни шестерых человек, еще 20 жильцов пострадали. Сейчас сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательную операцию. Публикуем кадры с места происшествия.
12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд в восьмиподъездном десятиэтажном доме. Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.
Дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитой российскими ПВО в ходе отражения атаки. Все новости о происходящем мы рассказываем в режиме онлайн и в отдельном сюжете.
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