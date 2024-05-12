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Страна и мир обзор В Белгороде атака разрушила подъезд, водитель автобуса, упавшего в Мойку, раскаялся: главные новости 12 мая

В Белгороде атака разрушила подъезд, водитель автобуса, упавшего в Мойку, раскаялся: главные новости 12 мая

Короткий дайджест событий за день

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На месте ЧП в Белгороде продолжают разбирать завалы

В течение дня появляется так много новостей, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире. Сегодня рассказываем о событиях 12 мая.

В Белгороде рухнул подъезд десятиэтажного дома, есть погибшие

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ, в ходе которой обрушился подъезд в восьмиподъездном десятиэтажном доме. В подъезде 40 квартир. Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.

Дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитой российскими ПВО в ходе отражения атаки. Оперативные службы сообщают, что в результате взрыва обрушились 16 квартир.

По предварительным данным, пострадали минимум 20 человек, среди них есть дети. Повреждены 62 квартиры и 11 машин.

Все новости о происходящем мы рассказываем в режиме онлайн и в отдельном сюжете.

Атака беспилотников

Ночью 12 мая четыре российских региона подверглись атаке со стороны ВСУ. Беспилотники и ракеты «Точка-У» атаковали Белгородскую, Липецкую, Брянскую и Волгоградскую области, сообщили в Минобороны РФ.

В Белгородской области сбили две ракеты, в Брянской области — три беспилотника, в Липецкой — два БПЛА.

Один беспилотник удалось перехватить над территорией Волгоградской области. Там на нефтеперерабатывающем заводе после падения БПЛА начался пожар.

— Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет, — сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что утром была попытка атаковать инфраструктуру в промышленной зоне Липецка.

— Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брасовским и Навлинским районами. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В Петербурге арестовали водителя автобуса, в котором утонули семь человек

Октябрьский районный суд Петербурга принял решение об аресте Рахматшоха Курбонова. Его обвиняют в нарушении ПДД, из-за которого пассажирский автобус упал в Мойку. В салоне захлебнулись семь человек. Информацию из суда передал корреспондент «Фонтанки». Курбонова арестовали до 9 июля.

Следователь, зачитывая ходатайство о заключении Курбонова под стражу, рассказывала о высокой общественной опасности совершенного им деяния. Обвиняемый, по ее словам, цинично пренебрегал правилами. С мая 2023 года он 13 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе превышение скорости. Следователь считает, что он может скрыться, если не окажется за решеткой, — под страхом наказания и из-за того, что в российском гражданстве он меньше десяти лет.

Судья зачитала протокол допроса обвиняемого: «Я раскаиваюсь в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при наличии неисправной тормозной системы. Приношу свои соболезнования, понимаю, что это огромное горе. Вину признаю полностью».

Курбонов поддержал адвокатов. Еще раз сказал, что раскаивается и соболезнует. В перерыве переводчица поделилась впечатлением, что он очень переживает из-за гибели людей и накануне спрашивал, выжил ли хоть кто-то.

Швейцария одержала победу на «Евровидении»

В ночь на 12 мая в Швеции завершился конкурс песен «Евровидение». В финале выступили представители 24 стран. Победил швейцарский певец Немо Меттлер с песней The Code. Он набрал 591 балл.

Второе место у Хорватии с 547 баллами, третье — у Украины с 453 баллами. Конкурс прошел в 68-й раз. Теперь 69-й этап ждут в Швейцарии.

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