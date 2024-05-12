Под завалами дома в Белгороде найден живой человек

Живой человек найден под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Ранее сообщалось, что спасатели слышали голоса людей из-под завалов, на месте работ регулярно объявляют минуту тишины.
Обновлено 16:11 мск: спасатели достали из-под завалов дома в Белгороде еще одну женщину, она жива.
По информации Telegram-канала Shot, под завалами дома в Белгороде кричит пожилой мужчина, живший в квартире на первом этаже рухнувшего подъезда. Его голос узнала дочь, которая прибежала после обрушения. Shot также пишет, что под завалами могут находиться две семьи: с тремя детьми с шестого этажа и с одним 11-летним ребенком, страдающим аутизмом, — с десятого этажа. Связи с ними до сих пор нет.
12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома. По предварительной информации, пострадали 19 человек, в том числе двое детей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, погибших на эту минуту не обнаружено. Поисково-спасательные работы дважды приостанавливали из-за сигнала «ракетная опасность», сейчас они вновь возобновлены.