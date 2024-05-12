НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

ю-з.

 755мм 25%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,82
EUR 98,95
Реклама

СРОЧНО

Под завалами в Белгороде найден живой человек

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Антирейтинг микрорайонов
Летний отдых для детей
Как строили метро
Делают город круче
Хам на блатном Land Cruiser
Как строят развязку
Как уберечь дачу от пожара
НГС в Telegram
Происшествия Снаряд разрушил дом в Белгороде Под завалами дома в Белгороде найден живой человек

Под завалами дома в Белгороде найден живой человек

На месте продолжаются спасательные работы

1 359
13 комментариев
Поисково-спасательные работы дважды приостанавливали из-за сигнала «ракетная опасность», сейчас они вновь возобновлены

Живой человек найден под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Ранее сообщалось, что спасатели слышали голоса людей из-под завалов, на месте работ регулярно объявляют минуту тишины.

Обновлено 16:11 мск: спасатели достали из-под завалов дома в Белгороде еще одну женщину, она жива.

По информации Telegram-канала Shot, под завалами дома в Белгороде кричит пожилой мужчина, живший в квартире на первом этаже рухнувшего подъезда. Его голос узнала дочь, которая прибежала после обрушения. Shot также пишет, что под завалами могут находиться две семьи: с тремя детьми с шестого этажа и с одним 11-летним ребенком, страдающим аутизмом, — с десятого этажа. Связи с ними до сих пор нет.

12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома. По предварительной информации, пострадали 19 человек, в том числе двое детей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, погибших на эту минуту не обнаружено. Поисково-спасательные работы дважды приостанавливали из-за сигнала «ракетная опасность», сейчас они вновь возобновлены.

ПО ТЕМЕ
Обрушение дома Белгород
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Марина,  38

Ларс,  33

Георгий,  49

Алёна ,  43

Валерий,  43

макс,  39

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление