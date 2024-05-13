«Министр — это организатор, а не военачальник». Политологи — о масштабных перестановках в правительстве России

О кадровых перестановках во власти стало известно вечером 12 мая Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Правительство РФ / Youtube.com











Сегодня вечером, 12 мая, стало известно о перестановках в правительстве: сменился министр обороны, секретарь Совета безопасности и глава Счетной палаты РФ. MSK1.RU поговорил с политологами о том, что могут означать эти перемены и почему они произошли.

Указом президента сменился министр обороны РФ — место Сергея Шойгу занял бывший зампред правительства Андрей Белоусов. Впрочем, почти сразу стало известно, что Шойгу займет место секретаря Совета безопасности.

— В Минобороны приходит экономист, поскольку современная война — это прежде всего противостояние экономических ресурсов, — прокомментировал MSK1.RU политолог Евгений Минченко. — Для Шойгу это не повышение и не понижение, это скорее движение по горизонтали: секретарь Совета безопасности — это тоже престижно.

Евгений Александрович Минченко — политолог, президент Российской ассоциации по связям с общественностью. Директор центра исследований политических элит Института мировых исследований в МГИМО. Как сообщается на сайте университета, Минченко входил в экспертные и общественные советы при Министерстве промышленности и торговли, Министерстве экономического развития, Минэнергетики России.

А по словам политолога и президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, делать окончательные выводы рано — новые решения публикуются с большой скоростью, и полный расклад неясен. Тем не менее, предположил эксперт, смена должности Сергея Шойгу символически выглядит как понижение, хоть и статусное.



Белоусов — сильный и влиятельный чиновник, но это очевидно для узкого круга, широкий круг (включая большинство военных) про это не в курсе Михаил Виноградов, политолог и президент Фонда «Петербургская политика»

Михаил Юрьевич Виноградов — политолог, президент фонда «Петербургская политика». До этого возглавлял Центр политической конъюнктуры России.

Министерством обороны уже руководил гражданский человек, так что ничего удивительного в назначении Белоусова на пост министра обороны нет, сказал в разговоре с MSK1.RU политолог Алексей Мартынов.

— Министр — это организатор, а не военачальник. А за Шойгу переживать не стоит — никто никуда не девается, просто идет оптимизация системы управления. В том числе с точки зрения опыта СВО за последние два года.

Эксперт также предположил, что причиной отставки Николая Патрушева из Совбеза стало состояние здоровья и преклонный возраст.

Алексей Анатольевич Мартынов — журналист и политолог, член международного экспертного центра Электоральных систем. Автор колонок в крупных изданиях и ведущий программы «Угол зрения».



По словам политолога Минченко, приход Белоусова значит, что появится министр обороны, который будет больше заниматься организацией и финансово-техническим обеспечением.

Белоусов — человек с безупречной репутацией, который очевидно не будет воровать. Он известен как эффективный менеджер, так что логика понятна. Евгений Минченко, политолог

Еще президент предложил кандидатуру Бориса Ковальчука на должность главы Счетной палаты. Борис — сын бизнесмена Юрия Ковальчука, занимающего пост замруководителя контрольного управления администрации президента.



Как сказал MSK1.RU Михаил Виноградов, итоговой картины еще не видно, поэтому говорить рано.

— От Счетной палаты каждый раз большие ожидания (как было при приходе Голиковой и Кудрина), но каждый раз они слабо оправдывались, — добавил эксперт.

