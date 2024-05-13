НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

ясная погода, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

южн.

 755мм 62%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,82
EUR 98,95
Реклама

ТЕМА ДНЯ

ДТП на Старом шоссе. Видео с места аварии

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Антирейтинг микрорайонов
Летний отдых для детей
Как строили метро
Делают город круче
Хам на блатном Land Cruiser
Как строят развязку
Как уберечь дачу от пожара
НГС в Telegram
Политика «Министр — это организатор, а не военачальник». Политологи — о масштабных перестановках в правительстве России

«Министр — это организатор, а не военачальник». Политологи — о масштабных перестановках в правительстве России

Сергей Шойгу покинул пост министра обороны, на его место пришел гражданский

162
Написать комментарий
О кадровых перестановках во власти стало известно вечером 12 мая

Сегодня вечером, 12 мая, стало известно о перестановках в правительстве: сменился министр обороны, секретарь Совета безопасности и глава Счетной палаты РФ. MSK1.RU поговорил с политологами о том, что могут означать эти перемены и почему они произошли.

Указом президента сменился министр обороны РФ — место Сергея Шойгу занял бывший зампред правительства Андрей Белоусов. Впрочем, почти сразу стало известно, что Шойгу займет место секретаря Совета безопасности.

— В Минобороны приходит экономист, поскольку современная война — это прежде всего противостояние экономических ресурсов, — прокомментировал MSK1.RU политолог Евгений Минченко. — Для Шойгу это не повышение и не понижение, это скорее движение по горизонтали: секретарь Совета безопасности — это тоже престижно.

Евгений Александрович Минченко — политолог, президент Российской ассоциации по связям с общественностью. Директор центра исследований политических элит Института мировых исследований в МГИМО. Как сообщается на сайте университета, Минченко входил в экспертные и общественные советы при Министерстве промышленности и торговли, Министерстве экономического развития, Минэнергетики России.

А по словам политолога и президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, делать окончательные выводы рано — новые решения публикуются с большой скоростью, и полный расклад неясен. Тем не менее, предположил эксперт, смена должности Сергея Шойгу символически выглядит как понижение, хоть и статусное.

Белоусов — сильный и влиятельный чиновник, но это очевидно для узкого круга, широкий круг (включая большинство военных) про это не в курсе

Михаил Юрьевич Виноградов — политолог, президент фонда «Петербургская политика». До этого возглавлял Центр политической конъюнктуры России.

Министерством обороны уже руководил гражданский человек, так что ничего удивительного в назначении Белоусова на пост министра обороны нет, сказал в разговоре с MSK1.RU политолог Алексей Мартынов.

— Министр — это организатор, а не военачальник. А за Шойгу переживать не стоит — никто никуда не девается, просто идет оптимизация системы управления. В том числе с точки зрения опыта СВО за последние два года.

Эксперт также предположил, что причиной отставки Николая Патрушева из Совбеза стало состояние здоровья и преклонный возраст.

Алексей Анатольевич Мартынов — журналист и политолог, член международного экспертного центра Электоральных систем. Автор колонок в крупных изданиях и ведущий программы «Угол зрения».

По словам политолога Минченко, приход Белоусова значит, что появится министр обороны, который будет больше заниматься организацией и финансово-техническим обеспечением.

Белоусов — человек с безупречной репутацией, который очевидно не будет воровать. Он известен как эффективный менеджер, так что логика понятна.

Еще президент предложил кандидатуру Бориса Ковальчука на должность главы Счетной палаты. Борис — сын бизнесмена Юрия Ковальчука, занимающего пост замруководителя контрольного управления администрации президента.

Как сказал MSK1.RU Михаил Виноградов, итоговой картины еще не видно, поэтому говорить рано.

— От Счетной палаты каждый раз большие ожидания (как было при приходе Голиковой и Кудрина), но каждый раз они слабо оправдывались, — добавил эксперт.

Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой рассказываем о перестановках в правительстве в режиме реального времени. Кроме того, прочитайте, что известно об Андрее Белоусове, который занял пост министра обороны.

ПО ТЕМЕ
Правительство Власть Министр обороны Шойгу
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Анна,  31

Сергей Симбирцев,  41

Марина,  38

ХулигаН,  45

Ларс,  33

Guerilla,  47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление