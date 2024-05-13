«Министр — это организатор, а не военачальник». Политологи — о масштабных перестановках в правительстве России

Сегодня вечером, 12 мая, стало известно о перестановках в правительстве: сменился министр обороны, секретарь Совета безопасности и глава Счетной палаты РФ. MSK1.RU поговорил с политологами о том, что могут означать эти перемены и почему они произошли.
Указом президента сменился министр обороны РФ — место Сергея Шойгу занял бывший зампред правительства Андрей Белоусов. Впрочем, почти сразу стало известно, что Шойгу займет место секретаря Совета безопасности.
— В Минобороны приходит экономист, поскольку современная война — это прежде всего противостояние экономических ресурсов, — прокомментировал MSK1.RU политолог Евгений Минченко. — Для Шойгу это не повышение и не понижение, это скорее движение по горизонтали: секретарь Совета безопасности — это тоже престижно.
Евгений Александрович Минченко — политолог, президент Российской ассоциации по связям с общественностью. Директор центра исследований политических элит Института мировых исследований в МГИМО. Как сообщается на сайте университета, Минченко входил в экспертные и общественные советы при Министерстве промышленности и торговли, Министерстве экономического развития, Минэнергетики России.
А по словам политолога и президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, делать окончательные выводы рано — новые решения публикуются с большой скоростью, и полный расклад неясен. Тем не менее, предположил эксперт, смена должности Сергея Шойгу символически выглядит как понижение, хоть и статусное.
Белоусов — сильный и влиятельный чиновник, но это очевидно для узкого круга, широкий круг (включая большинство военных) про это не в курсе
Михаил Юрьевич Виноградов — политолог, президент фонда «Петербургская политика». До этого возглавлял Центр политической конъюнктуры России.
Министерством обороны уже руководил гражданский человек, так что ничего удивительного в назначении Белоусова на пост министра обороны нет, сказал в разговоре с MSK1.RU политолог Алексей Мартынов.
— Министр — это организатор, а не военачальник. А за Шойгу переживать не стоит — никто никуда не девается, просто идет оптимизация системы управления. В том числе с точки зрения опыта СВО за последние два года.
Эксперт также предположил, что причиной отставки Николая Патрушева из Совбеза стало состояние здоровья и преклонный возраст.
Алексей Анатольевич Мартынов — журналист и политолог, член международного экспертного центра Электоральных систем. Автор колонок в крупных изданиях и ведущий программы «Угол зрения».
По словам политолога Минченко, приход Белоусова значит, что появится министр обороны, который будет больше заниматься организацией и финансово-техническим обеспечением.
Белоусов — человек с безупречной репутацией, который очевидно не будет воровать. Он известен как эффективный менеджер, так что логика понятна.
Еще президент предложил кандидатуру Бориса Ковальчука на должность главы Счетной палаты. Борис — сын бизнесмена Юрия Ковальчука, занимающего пост замруководителя контрольного управления администрации президента.
Как сказал MSK1.RU Михаил Виноградов, итоговой картины еще не видно, поэтому говорить рано.
— От Счетной палаты каждый раз большие ожидания (как было при приходе Голиковой и Кудрина), но каждый раз они слабо оправдывались, — добавил эксперт.
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