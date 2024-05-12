Повреждены 62 квартиры и 11 машин. Губернатор Гладков — о последствиях обстрела Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на данный момент погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного жилого дома не обнаружено. Количество пострадавших, по его данным, достигло 19 человек, двое из них — дети.
— Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них 6 человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Если потребуется, все тяжелые раненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники, — заявил Гладков.
Сейчас на месте ЧП работают бригады МСЧ в полном объеме.
— В городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудниками управляющих компаний проводится поквартирный обход, также идет эвакуация людей в пункты временного размещения. В связи с опасностью проведения работ и достаточностью сил и средств МЧС, полиции, самообороны — дополнительная помощь не требуется, — сообщил губернатор Белгородской области.
Кроме того, Вячеслав Гладков рассказал о последствиях сегодняшнего обстрела Белгородской области. По словам губернатора, в Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов и повреждены 11 автомобилей. В поселке Дубовое пострадало 7 частных жилых домовладений, один многоквартирный дом, одна надворная постройка, 2 коммерческих объекта, линия электропередачи и 7 автомобилей, в селе Таврово — 3 частных домовладения, 3 автомобиля, один коммерческий объект, в селе Стрелецком — один многоквартирный дом, в поселке Новосадовом — один автомобиль.
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Напомним, 12 мая Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд в восьмиподъездном десятиэтажном доме. В подъезде 40 квартир. Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.
Дом был поврежден фрагментами ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитом российскими ПВО в ходе отражения атаки. Оперативные службы сообщают, что в результате взрыва обрушились 16 квартир.
По предварительным данным оперативных служб, пострадали минимум 20 человек, среди них есть дети.