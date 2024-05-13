Экономист, который не служил в армии? Кто такой Андрей Белоусов, который может заменить Сергея Шойгу

Источник: Правительство РФ / Youtube.com











Вечером 12 мая Владимир Путин предложил Совету Федерации список кандидатов на посты в силовых ведомствах нового правительства. Все кандидаты остались прежними, кроме одного: бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Вместо него Путин предложил Андрея Белоусова, который раньше трудился на должности вице-премьера. MSK1.RU рассказывает, что известно о новом потенциальном министре обороны.



Ученый всесоюзного масштаба

Андрей Рэмович Белоусов родился в 1959 году в Москве. Его отец и мать занимались наукой: Рэм Белоусов был доктором экономических наук, а Алиса Белоусова занималась химией редких элементов.



Андрей Белоусов пошел по стопам родителей: в 1981 году он закончил с красным дипломом экономический факультет МГУ и перешел на научную работу в центральный экономически-математический институт Академии наук СССР. А в 1986 году он стал младшим научным сотрудником Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Андрей Белоусов проработал в этом учреждении 20 лет, дорос до заведующего лабораторией.



Среди его достижений: кандидатская диссертация на тему «Имитационное моделирование механизмов формирования и использования оборотных средств (многоотраслевой подход)», защищенная в 1988 году. При этом в армии Андрей Белоусов не служил, так как учился в аспирантуре, что дало ему отсрочку от призыва.



Консультировал премьер-министров и был замом Грефа



В 1991 году Андрей Белоусов вошел в состав аналитической «группы Бессмертных», названной в честь бывшего министра иностранных дел СССР Александра Бесмертных. Это — его первый близкий контакт с чиновниками. Группа в основном проводила дискуссии на тему решения экономических проблем, которые обрушились на Россию в 90-е годы.



В 1999 году Белоусов стал консультантом министерства экономики РФ, параллельно работая внештатным советником премьер-министров РФ: Евгения Примакова, Сергея Степашина, Михаила Касьянова (признан в РФ иностранным агентом) и Михаила Фрадкова. Наконец, в 2006 году он перешел на госслужбу, став заместителем министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа (ныне — председатель правления ПАО «Сбербанк»).



Зам Набиуллиной и министр экономразвития





С приходом на госслужбу Белоусов получил новые ученые степени: доктор экономических наук в 2006-м и заслуженный экономист России в 2007 году. За это время он успел побывать и замом будущей главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая заменила на посту министра экономразвития Германа Грефа.



В 2008–2012 годах Белоусов получил повышение в аппарат правительства РФ. Вместе с Игорем Шуваловым, он отвечал за формирование экономической повестки страны. А в 2012 году Дмитрий Медведев назначил Белоусова на пост министра экономразвития РФ.



Помощник Путина, «Роснефть» и «РЖД»





На самом высоком посту в своем профильном министерстве Белоусов пробыл недолго: уже в 2013 году его вновь переназначили, и на этот раз он стал помощником президента Путина по экономическим вопросам. В 2015 году Белоусов получил высокий пост в госкомпании «Роснефть», где стал председателем Совета директоров. Еще одно высокое назначение у Белоусова было в 2020 году: он получил кресло председателя совета директоров АО «РЖД», которое занимает до сих пор.



Первый заместитель Мишустина



В том же 2020 году Белоусов стал первым заместителем премьера Мишустина. В правительстве он отработал вплоть до 7 мая 2024 года. Тогда вследствие переизбрания Путина правительство распустили.



Согласно декларации о доходах, в 2020 году Андрей Белоусов заработал 31 651 484,75 рубля, а его супруга, Лариса Белоусова, — 61 603 040,36 рубля. У Андрея Белоусова есть младший брат Дмитрий, который является ведущим экспертом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.



Сам Белоусов считается одним из ближайших соратников Мишустина. Вместе с ним политологи относят его к технократам — людям, которые склоны применять инженерные и рациональные методы для решения проблем. Андрей Белоусов является воцерковленным человеком — он периодически служит алтарником в одном из храмов Владимирской области.

