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Политика Экономист, который не служил в армии? Кто такой Андрей Белоусов, который может заменить Сергея Шойгу

Экономист, который не служил в армии? Кто такой Андрей Белоусов, который может заменить Сергея Шойгу

Рассказываем, что известно о новом потенциальном министре обороны

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Вечером 12 мая Владимир Путин предложил Совету Федерации список кандидатов на посты в силовых ведомствах нового правительства. Все кандидаты остались прежними, кроме одного: бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Вместо него Путин предложил Андрея Белоусова, который раньше трудился на должности вице-премьера. MSK1.RU рассказывает, что известно о новом потенциальном министре обороны.

Ученый всесоюзного масштаба

Андрей Рэмович Белоусов родился в 1959 году в Москве. Его отец и мать занимались наукой: Рэм Белоусов был доктором экономических наук, а Алиса Белоусова занималась химией редких элементов.

Андрей Белоусов пошел по стопам родителей: в 1981 году он закончил с красным дипломом экономический факультет МГУ и перешел на научную работу в центральный экономически-математический институт Академии наук СССР. А в 1986 году он стал младшим научным сотрудником Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Андрей Белоусов проработал в этом учреждении 20 лет, дорос до заведующего лабораторией.

Среди его достижений: кандидатская диссертация на тему «Имитационное моделирование механизмов формирования и использования оборотных средств (многоотраслевой подход)», защищенная в 1988 году. При этом в армии Андрей Белоусов не служил, так как учился в аспирантуре, что дало ему отсрочку от призыва.

Консультировал премьер-министров и был замом Грефа


В 1991 году Андрей Белоусов вошел в состав аналитической «группы Бессмертных», названной в честь бывшего министра иностранных дел СССР Александра Бесмертных. Это — его первый близкий контакт с чиновниками. Группа в основном проводила дискуссии на тему решения экономических проблем, которые обрушились на Россию в 90-е годы.

В 1999 году Белоусов стал консультантом министерства экономики РФ, параллельно работая внештатным советником премьер-министров РФ: Евгения Примакова, Сергея Степашина, Михаила Касьянова (признан в РФ иностранным агентом) и Михаила Фрадкова. Наконец, в 2006 году он перешел на госслужбу, став заместителем министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа (ныне — председатель правления ПАО «Сбербанк»).

Зам Набиуллиной и министр экономразвития

С приходом на госслужбу Белоусов получил новые ученые степени: доктор экономических наук в 2006-м и заслуженный экономист России в 2007 году. За это время он успел побывать и замом будущей главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая заменила на посту министра экономразвития Германа Грефа.

В 2008–2012 годах Белоусов получил повышение в аппарат правительства РФ. Вместе с Игорем Шуваловым, он отвечал за формирование экономической повестки страны. А в 2012 году Дмитрий Медведев назначил Белоусова на пост министра экономразвития РФ.

Помощник Путина, «Роснефть» и «РЖД»

На самом высоком посту в своем профильном министерстве Белоусов пробыл недолго: уже в 2013 году его вновь переназначили, и на этот раз он стал помощником президента Путина по экономическим вопросам. В 2015 году Белоусов получил высокий пост в госкомпании «Роснефть», где стал председателем Совета директоров. Еще одно высокое назначение у Белоусова было в 2020 году: он получил кресло председателя совета директоров АО «РЖД», которое занимает до сих пор.

Первый заместитель Мишустина


В том же 2020 году Белоусов стал первым заместителем премьера Мишустина. В правительстве он отработал вплоть до 7 мая 2024 года. Тогда вследствие переизбрания Путина правительство распустили.

Согласно декларации о доходах, в 2020 году Андрей Белоусов заработал 31 651 484,75 рубля, а его супруга, Лариса Белоусова, — 61 603 040,36 рубля. У Андрея Белоусова есть младший брат Дмитрий, который является ведущим экспертом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Сам Белоусов считается одним из ближайших соратников Мишустина. Вместе с ним политологи относят его к технократам — людям, которые склоны применять инженерные и рациональные методы для решения проблем. Андрей Белоусов является воцерковленным человеком — он периодически служит алтарником в одном из храмов Владимирской области.

Что касается Шойгу, то ему предложили курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Напомним, что накануне власти отправили в СИЗО заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки.

Ранее мы делали подробную сводку всего, что известно о громком задержании Тимура Иванова. Также мы делали подробный разбор биографии скандального чиновника Минобороны. В 2018 году Тимур Иванов вошел в список самых богатых силовиков России.

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